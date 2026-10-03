Сколько стоят MacBook Air? Цены на 3 октября
По состоянию на 3 октября стали известны цены на различные модели и конфигурации ноутбуков MacBook. В список вошли MacBook Neo 2026 года, MacBook Air М4 2025 года и MacBook Air М5 2026 года.
MacBook Neo 2026:
• 8/256 GB Китрус — 689 долларов
• 8/256 GB Силвер — 739 долларов
• 8/256 GB Индиго — 699 долларов
• 8/256 GB Блуш — 729 долларов
• 8/512 GB — 829 долларов
MacBook Air М4 13 дюймов, 2025:
• 16/256 GB — 1 299 долларов
• 16/512 GB — 1 299 долларов
• 16/1 TB — 1 549 долларов
• 24/512 GB — 1 399 долларов
MacBook Air М4 15 дюймов, 2025:
• 16/256 GB — 1 399 долларов
• 16/512 GB — 1 449 долларов
• 16/1 TB — 1 699 долларов
• 24/512 GB — 1 619 долларов
MacBook Air М5 13 дюймов, 2026:
• 16/512 GB — 1 339 долларов
• 16/1 TB — 1 599 долларов
MacBook Air М5 15 дюймов, 2026:
• 16/512 GB — 1 539 долларов
• 16/1 TB — 1 799 долларов
• 24/1 TB — 2 199 долларов
Согласно данным, некоторые конфигурации предлагаются по сниженным ценам. Стоимость моделей MacBook может меняться ежедневно.
Комментарии 0
…