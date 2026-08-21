Ноутбук Dell КсПС 13 стал достойным конкурентом MacBook Neo

Специалисты издания Том’с Хардваре протестировали новый ноутбук Dell КсПС 13 на платформе Intel Вилдкат Лаке. Устройство представлено как прямой конкурент бюджетной модели MacBook Neo от Apple, и ожидается, что оно серьёзно изменит её позиции на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, цена нового Dell КсПС 13 начинается от 700 долларов. Для сравнения, эта модель не уступает продукту Apple не только по цене, но и по внешнему виду и впечатлениям от использования, а в некоторых аспектах даже производит впечатление более дорогого устройства. Кроме того, ноутбук оснащён подсветкой клавиатуры и двумя быстрыми портами USB-C с поддержкой ДисплайПорт 2.1 и зарядки, а его вес составляет всего 1 килограмм.

Оперативная память и результаты тестов производительности

В ходе тестирования эксперты сравнили версии устройства с 8 GB и 16 GB оперативной памяти. Выяснилось, что 8 GB недостаточно для полноценной работы операционной системы Windows 11. В частности, при открытых 15 одинаковых окнах браузера система с 16 GB памяти работала заметно плавнее и стабильнее.

Кроме того, в версии с 16 GB переход между страницами выполнялся быстрее. На системах с 8 GB перед перезагрузкой страницы экран на короткое время становился белым. Поэтому пользователям, работающим в многозадачном режиме, рекомендуется использовать функции экономии памяти.

Технические возможности и автономность

По показателям производительности процессор Intel Коре 5 320 в среднем работает на уровне Apple А18 Pro. Однако устройство Dell выделяется значительно более быстрым SSD. По времени автономной работы Dell КсПС 13 даже немного превзошёл MacBook Neo.

По словам специалистов, благодаря новым стандартам, заданным Apple, производители устройств на Windows также активизировались. Конкуренция в этом сегменте в конечном итоге даёт потребителям возможность не оставаться без качественного и стильного ноутбука стоимостью не более 1000 долларов.