Ответ Dell на MacBook Neo оказался гораздо дороже, чем ожидалось

Ноутбук КсПС 13 ДКс13260 от американского технологического гиганта Dell, представленный на выставке Computex 2026, поступил в продажу на европейских рынках. Устройство, которое изначально позиционировалось как достойный и доступный конкурент бюджетной модели MacBook Neo от Apple, на деле получило цену значительно выше ожиданий покупателей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным иксбт.ком, Dell обещала установить цену на новый ноутбук в районе 700 долларов. Однако в европейских магазинах модель КсПС 13 ДКс13260 была оценена в 1050 евро (примерно 1220 долларов). Это почти в два раза дороже ожидаемого. Хотя цены в Европе включают налоги, такая огромная разница между рынками США и Европы удивила экспертов.

Сравнение цен и льготы для студентов

Интересно, что компания Dell также ввела систему специальных скидок для студентов. Для европейских студентов цена ноутбука снижена до 800 евро, в то время как в США для этой категории цена составляет 600 долларов. Несмотря на это, даже цена со скидкой в Европе остается выше стандартной цены в США.

Учитывая, что начальная цена MacBook Neo на европейском рынке составляет около 700 евро, новый продукт Dell не сможет с ним конкурировать. По мнению специалистов, КсПС 13 ДКс13260 теперь будет вынужден конкурировать не с MacBook Neo, а с гораздо более дорогим MacBook Air.

Технические характеристики и возможности

Внутренняя мощность и технические возможности ноутбука полностью соответствуют современным требованиям. Основные характеристики устройства следующие:

новейший процессор Intel Коре 5 320;

8 GB оперативной памяти (RAM) и 512 GB постоянной памяти SSD;

13-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Hz;

новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7;

аккумулятор емкостью 52 Wh.

Эта ценовая политика имеет важное значение и для рынка Узбекистана. Обычно техника поступает в наш регион исходя из европейских цен и таможенных платежей. Это означает, что модель Dell КсПС 13 ДКс13260 не окажется такой «дешевой», как ожидали местные пользователи, ищущие доступный ноутбук.

Подводя итог, компания Dell хотела нанести удар по доминированию Apple в бюджетном сегменте своей новой моделью. Однако неожиданно высокая стоимость в Европе может серьезно повлиять на маркетинговую стратегию компании.