Ответ Dell на MacBook Neo оказался гораздо дороже, чем ожидалось
Ноутбук КсПС 13 ДКс13260 от американского технологического гиганта Dell, представленный на выставке Computex 2026, поступил в продажу на европейских рынках. Устройство, которое изначально позиционировалось как достойный и доступный конкурент бюджетной модели MacBook Neo от Apple, на деле получило цену значительно выше ожиданий покупателей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.
По данным иксбт.ком, Dell обещала установить цену на новый ноутбук в районе 700 долларов. Однако в европейских магазинах модель КсПС 13 ДКс13260 была оценена в 1050 евро (примерно 1220 долларов). Это почти в два раза дороже ожидаемого. Хотя цены в Европе включают налоги, такая огромная разница между рынками США и Европы удивила экспертов.
Сравнение цен и льготы для студентовИнтересно, что компания Dell также ввела систему специальных скидок для студентов. Для европейских студентов цена ноутбука снижена до 800 евро, в то время как в США для этой категории цена составляет 600 долларов. Несмотря на это, даже цена со скидкой в Европе остается выше стандартной цены в США.
Учитывая, что начальная цена MacBook Neo на европейском рынке составляет около 700 евро, новый продукт Dell не сможет с ним конкурировать. По мнению специалистов, КсПС 13 ДКс13260 теперь будет вынужден конкурировать не с MacBook Neo, а с гораздо более дорогим MacBook Air.
Технические характеристики и возможностиВнутренняя мощность и технические возможности ноутбука полностью соответствуют современным требованиям. Основные характеристики устройства следующие:
- новейший процессор Intel Коре 5 320;
- 8 GB оперативной памяти (RAM) и 512 GB постоянной памяти SSD;
- 13-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Hz;
- новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7;
- аккумулятор емкостью 52 Wh.
Подводя итог, компания Dell хотела нанести удар по доминированию Apple в бюджетном сегменте своей новой моделью. Однако неожиданно высокая стоимость в Европе может серьезно повлиять на маркетинговую стратегию компании.
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