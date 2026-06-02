Apple MacBook Neo набирает популярность среди покупателей нового поколения

Ноутбук MacBook Neo от Apple добился неожиданного успеха за три месяца с момента выхода на рынок. По данным аналитического центра ИДК, в квартале, завершившемся в марте, Apple поставила 1,1 миллиона единиц MacBook Neo. Этот показатель даже выше результатов дебюта моделей MacBook Air (М5) и MacBook Pro (М5). Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Учитывая, что модель MacBook Neo поступила в продажу в середине марта, этот результат еще более впечатляющий. Вице-президент ИДК Навкендар Сингх отметил, что ноутбук был продан в таком объеме всего за три недели, а с апреля спрос продолжил резко расти. Стартовая цена в 599 долларов сделала это устройство доступным для более широкой аудитории.

Ноутбук сохранил премиальный дизайн Apple: он оснащен алюминиевым корпусом и 13-дюймовым дисплеем Ликуид Ретина. Чтобы снизить цену, Apple использовала в нем чип А18 Pro вместо процессора М-серии и предложила 8 ГБ оперативной памяти в базовой модели. Эта стратегия оправдала себя и вызвала большой спрос во многих странах, в частности в Индии.

В то время как на рынок США пришлось 44% от общего объема поставок, в Индии MacBook Neo стал самым привлекательным выбором на фоне роста цен на ноутбуки с Windows. По мнению экспертов, успех модели Нео может полностью изменить стратегию Apple на развивающихся рынках.