Вечная дружба: Узбекистан и Азербайджан подписали около 10 документов

·50·Узбекистан
Вечная дружба: Узбекистан и Азербайджан подписали около 10 документов

Эффективные переговоры на высшем уровне между лидерами Узбекистана и Азербайджана, состоявшиеся в Ташкенте, вывели двусторонние отношения на новый стратегический этап. По итогам встречи состоялась торжественная церемония подписания важных двусторонних документов, охватывающих все сферы союзничества и сотрудничества между двумя странами.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев укрепляющие многовековые узы двух братских народов Договор о «Вечной дружбе»а также решение третьего заседания Высшего межгосударственного советаподписали.

Вечная дружба: Узбекистан и Азербайджан подписали около 10 документов

Торговля на 1 миллиард долларов и новые экономические планы

На переговорах основное внимание было уделено увеличению взаимного товарооборота в несколько раз и ускорению совместных инвестиционных проектов. В присутствии глав государств были оформлены следующие важные документы в экономической и социальной сферах:

  • Программа торговли на 1 миллиард долларов: Принята специальная программа по доведению объема двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов к 2030 году;

  • Инвестиционная и торговая «дорожная карта»: Утвержден конкретный план практических действий по реализации всех достигнутых экономических договоренностей;

  • Соглашение в сфере пенсионного обеспечения: Достигнуто важное соглашение, направленное на обеспечение социальных и пенсионных гарантий граждан двух стран.

Вечная дружба: Узбекистан и Азербайджан подписали около 10 документов

Культурно-гуманитарные и отраслевые программы сотрудничества

Стороны подписали ряд межправительственных и межведомственных документов по расширению сотрудничества в культурной, туристической и правовой сферах:

  • Туризм и культура: Новые соглашения об углублении сотрудничества в сферах культуры и туризма;

  • Дипломатические и правовые связи: Между министерствами иностранных дел и юстиции программы сотрудничества на 2027-2028 годы;

  • Кинологическая сфера: Специальный меморандум об обмене опытом и сотрудничестве в области кинологии.

Вечная дружба: Узбекистан и Азербайджан подписали около 10 документов

Побратимство городов: Узы стали еще крепче

В целях развития прямых связей между регионами и городами двух государств установлены побратимские отношения между историческими городами:

  • Ургенч и Ханкенди между городами;

  • Бухара и Лачин между городами;

  • Ургенч и Нахчыван подписаны протоколы об установлении побратимских отношений между городами.

Пакет подписанных солидных документов обеспечивает союзничество Узбекистана и Азербайджана прочным фундаментом, служащим практическим проектам, созданию новых рабочих мест и благополучию двух народов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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