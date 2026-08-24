Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Бахауддина Накшбанди (фото)

Второй день узбекско-азербайджанского саммита начался в Бухаре с важного события. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыв 24 августа в древний город, направился не на официальные встречи, а на посещение мавзолея Бахауддина Накшбанди — одного из священных для народа мест.

Начало визита президента именно с этого места придало особый духовный настрой мероприятиям саммита, проходящим в Бухаре.

1. Президент начал визит в Бухару с благого дела

Шавкат Мирзиёев прибыл в город Бухару для участия в мероприятиях в рамках второго дня узбекско-азербайджанского саммита.

Первым пунктом визита стал мавзолей Бахауддина Накшбанди.

Во время посещения были прочитаны суры из Корана, вознесены молитвы за мир в стране, благополучие народа и процветание.

Комплекс Бахауддина Накшбанди считается одним из самых почитаемых и значимых мест не только в Бухаре, но и во всем исламском мире.

2. Почему именно комплекс Бахауддина Накшбанди?

Бахауддин Накшбанди известен как основатель суфийского ордена Накшбандия, широко распространенного в исламском мире.

Комплекс, возведенный на месте его захоронения, веками почитается как место паломничества. Сегодня это не только религиозно-духовный центр, но и важный культурный объект, воплощающий богатую историю Бухары.

В состав комплекса входят:

мавзолей Бахауддина Накшбанди;

ханака;

мечети;

дахма (надгробие);

музей истории суфизма.

Поэтому данное место является одним из самых важных пунктов для гостей и паломников, посещающих Бухару.

3. После посещения святыни в Бухаре продолжатся важные переговоры

Посещение президентом мавзолея Бахауддина Накшбанди состоялось перед началом мероприятий в рамках узбекско-азербайджанского саммита.

Основные мероприятия второго дня саммита продолжатся в Бухаре. Ожидается проведение переговоров и ряда встреч, посвященных новому этапу отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

Духовный символ перед саммитом

Тот факт, что Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Бухару с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанди, заслуживает особого внимания.

Ведь Бухара веками была одним из крупнейших центров науки, просвещения и исламской культуры. Узбекско-азербайджанский саммит, проходящий в таком историческом городе, имеет важное значение для вывода отношений между двумя странами на новый уровень.

Главный вопрос теперь заключается в том, какие важные соглашения и новые инициативы будут выдвинуты на встречах саммита в Бухаре. Основные новости по этому поводу станут известны в ходе мероприятий.