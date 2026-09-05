«Вайнеры «отбирают хлеб» у юмористов» — ответ Аваза Охуна

·4.4K·Узбекистан
«Вайнеры «отбирают хлеб» у юмористов» — ответ Аваза Охуна

В узбекском шоу-бизнесе и мире сатиры уже долгое время горячо обсуждается негласная конкуренция между традиционной сценической комедией и новым поколением, захватившим интернет-пространство, — вайнерами. В эпоху, когда минутные видео в социальных сетях выходят в тренды, актуальным остается вопрос: не отнимают ли многие блогеры аудиторию у представителей старой школы? Известный мастер слова и юморист Аваз Охун, отвечая на вопрос журналиста на эту тему, сделал резкое и откровенное заявление об отношениях с интернет-героями и разнице в творческих уровнях.

«Наши шутки инсценируют»: мнение Аваза Охуна

По словам юмориста, короткие видео в социальных сетях ничуть не повлияли на его аудиторию, и никаких поводов для беспокойства в этом плане нет:

  • «Им и в голову не придет»: На вопрос журналиста «Не забрали ли вайнеры ваших поклонников?» артист ответил коротко и смело: «То, о чем думаю я, им даже в голову не придет. Они работают совсем в другом направлении»;

  • Копирование идей: Мастер слова сообщил, что заметил, как некоторые вайнеры используют готовые сценические выступления: «Напротив, у парочки из них я видел — они по-своему инсценировали сюжеты из наших шуток»;

  • Самобытный творческий стиль: Сатирик дал понять, что его стиль выбора тем, наблюдения за тонкими пороками общества и создания глубоких монологов кардинально отличается от легкого и поверхностного интернет-контента.

«Наш хлеб урезали»: Жалобы других групп и разница «другой махалли»

Аваз Охун упомянул жалобы некоторых коллег по юмористическому цеху и четко обозначил свою позицию:

  • Претензии коллег: «Есть ведь юмористические группы, одна из них говорит: мол, появились вайны, и наш хлеб урезался. То, о чем мы думаем, они разжевывают. Такое я слышал часто»;

  • «Они живут в другой махалле»: Мастер слова заявил, что не разделяет подобных жалоб и считает, что настоящее сценическое искусство и тренды соцсетей имеют совершенно разную аудиторию: «Слава Богу, мы с ними вообще никак не связаны. Они живут в другой махалле».

Взгляды Аваза Охуна показывают, что профессиональное стендап-искусство, способное часами заставлять тысячи зрителей в живом зале смеяться и размышлять, прочно удерживает свои самостоятельные позиции на фоне быстрого контента, адаптированного под алгоритмы.

А как считаете вы, прав ли Аваз Охун: не могут ли современные вайнеры конкурировать со сценическими юмористами, или же юмор нового поколения нравится зрителям больше? Чья сатира сегодня глубже и осмысленнее — традиционных юмористов или блогеров? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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