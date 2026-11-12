Громкая отставка: основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост
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- Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост из-за подозрений в шпионаже, связанных с гражданином Китая.
- Совет директоров компании возложил эти обязанности на временного финансового директора и исполнительного вице-президента Колетт Кресс до назначения постоянного руководителя.
Последние новости вокруг корпорации Nvidia, одного из крупнейших в мире гигантов в сфере технологий и искусственного интеллекта, потрясли мировой финансовый рынок. Глава компании Дженсен Хуанг неожиданно ушел в отставку.
Заявление совета директоров и временный руководитель
Согласно официальному заявлению компании, совет директоров сообщил, что Дженсен Хуанг немедленно покинул посты президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров.
До назначения постоянного руководителя эти ответственные обязанности возложены на временного финансового директора и исполнительного вице-президента госпожу Колетт Кресс. В настоящее время совет директоров начал поиск нового постоянного генерального директора, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов.
Изменения в руководстве Nvidia
Детали
Лицо, покинувшее пост
Дженсен Хуанг (руководил с 1993 года)
Временно назначенный руководитель
Колетт Кресс (финансовый директор и исполнительный вице-президент)
Причина отставки
Подозрения в шпионаже и связи с гражданином Китая
Влияние на рынок
Акции подешевели на 13%, потеряно 600 млрд долларов
Причины отставки и резкое падение акций
Сообщается, что причиной ухода Дженсена Хуанга из компании стало разоблачение его тайных или подозрительных связей с гражданином Китая, подозреваемым в шпионаже.
Столь неожиданная и серьезная кадровая перестановка немедленно оказала негативное влияние на фондовый рынок. На фоне этого объявления акции Nvidia продолжили падение, и на открытии торгов ценные бумаги подешевели на 13 процентов. В результате компания всего за неделю потеряла около 600 миллиардов долларов своей рыночной капитализации.
Как вы считаете, как уход Дженсена Хуанга, одного из самых влиятельных руководителей в истории техноиндустрии, повлияет на будущее компании Nvidia? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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