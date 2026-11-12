Громкая отставка: основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост

До назначения постоянного руководителя эти ответственные обязанности возложены на временного финансового директора и исполнительного вице-президента госпожу Колетт Кресс . В настоящее время совет директоров начал поиск нового постоянного генерального директора, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов.

Последние новости вокруг корпорации Nvidia, одного из крупнейших в мире гигантов в сфере технологий и искусственного интеллекта, потрясли мировой финансовый рынок. Глава компании Дженсен Хуанг неожиданно ушел в отставку.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в своем первом посте в Кс призвал не ограничивать искусственный интеллект

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Изменения в руководстве Nvidia Детали Лицо, покинувшее пост Дженсен Хуанг (руководил с 1993 года) Временно назначенный руководитель Колетт Кресс (финансовый директор и исполнительный вице-президент) Причина отставки Подозрения в шпионаже и связи с гражданином Китая Влияние на рынок Акции подешевели на 13%, потеряно 600 млрд долларов

Причины отставки и резкое падение акций

Сообщается, что причиной ухода Дженсена Хуанга из компании стало разоблачение его тайных или подозрительных связей с гражданином Китая, подозреваемым в шпионаже.

Столь неожиданная и серьезная кадровая перестановка немедленно оказала негативное влияние на фондовый рынок. На фоне этого объявления акции Nvidia продолжили падение, и на открытии торгов ценные бумаги подешевели на 13 процентов. В результате компания всего за неделю потеряла около 600 миллиардов долларов своей рыночной капитализации.

Как вы считаете, как уход Дженсена Хуанга, одного из самых влиятельных руководителей в истории техноиндустрии, повлияет на будущее компании Nvidia? Оставляйте свое мнение в комментариях!