Громкая отставка: основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост

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Громкая отставка: основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост
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  • Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост из-за подозрений в шпионаже, связанных с гражданином Китая.
  • Совет директоров компании возложил эти обязанности на временного финансового директора и исполнительного вице-президента Колетт Кресс до назначения постоянного руководителя.

Последние новости вокруг корпорации Nvidia, одного из крупнейших в мире гигантов в сфере технологий и искусственного интеллекта, потрясли мировой финансовый рынок. Глава компании Дженсен Хуанг неожиданно ушел в отставку.

Заявление совета директоров и временный руководитель

Согласно официальному заявлению компании, совет директоров сообщил, что Дженсен Хуанг немедленно покинул посты президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров.

До назначения постоянного руководителя эти ответственные обязанности возложены на временного финансового директора и исполнительного вице-президента госпожу Колетт Кресс. В настоящее время совет директоров начал поиск нового постоянного генерального директора, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов.

Изменения в руководстве Nvidia

Детали

Лицо, покинувшее пост

Дженсен Хуанг (руководил с 1993 года)

Временно назначенный руководитель

Колетт Кресс (финансовый директор и исполнительный вице-президент)

Причина отставки

Подозрения в шпионаже и связи с гражданином Китая

Влияние на рынок

Акции подешевели на 13%, потеряно 600 млрд долларов

Причины отставки и резкое падение акций

Сообщается, что причиной ухода Дженсена Хуанга из компании стало разоблачение его тайных или подозрительных связей с гражданином Китая, подозреваемым в шпионаже.

Столь неожиданная и серьезная кадровая перестановка немедленно оказала негативное влияние на фондовый рынок. На фоне этого объявления акции Nvidia продолжили падение, и на открытии торгов ценные бумаги подешевели на 13 процентов. В результате компания всего за неделю потеряла около 600 миллиардов долларов своей рыночной капитализации.

Как вы считаете, как уход Дженсена Хуанга, одного из самых влиятельных руководителей в истории техноиндустрии, повлияет на будущее компании Nvidia? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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