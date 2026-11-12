Узбекистан — Россия: Наши представители уверенно лидируют (видео голов)
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- На 60-й минуте товарищеского матча между национальными сборными Узбекистана и России на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте наши представители ведут со счетом 2:0.
- На 4-й минуте игры российский защитник Виктор Мелёхин стал автором автогола, а на 46-й минуте Бехруз Каримов увеличил преимущество.
- В ходе встречи Акмаль Мозговой и Илья Вахания получили предупреждения от судьи.
На великолепном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте продолжается долгожданный товарищеский матч по футболу между национальными сборными Узбекистана и России. В настоящее время идет 2-й тайм игры (60-я минута), и наши представители уверенно удерживают преимущество над соперником со счетом 2:0.
Голы и сценарий встречи
Встреча началась под знаком острых атак. Уже на 4-й минуте матча российский защитник Виктор Мелёхин срезал мяч в свои ворота, открыв счет (1:0).
Сразу после начала второго тайма наши представители усилили натиск. На 46-й минуте после великолепной передачи Достонбека Хамдамова Бехруз Каримов удвоил преимущество, сделав счет 2:0.
Цифры и детали матча
Данные
Счет
Узбекистан 2:0 Россия
Место проведения
Ташкент, стадион «Пахтакор»
Авторы голов
Виктор Мелёхин (4, автогол), Бехруз Каримов (46)
Текущее время
2-й тайм, 60-я минута
Составы
Узбекистан: Владимир Назаров, Бехруз Каримов, Акмаль Мозговой, Азизжон Ганиев, Эльдор Шомуродов, Достонбек Хамдамов, Аббосбек Файзуллаев, Шерзод Эсанов, Махмуд Махамаджонов, Джахонгир Урозов, Мухаммадрасул Абдумаджидов.
Россия: Матвей Сафонов, Данил Круговой, Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Виктор Мелёхин, Ярослав Гладышев, Александр Сильянов (Кирилл Данилов, 46), Иван Обляков, Илья Вахания, Матвей Кисляк, Алексей Батраков.
Также по ходу встречи за активные действия были предупреждены судьей Акмаль Мозговой (16) и Илья Вахания (19). Игра продолжается, мы будем подробно сообщать о новых изменениях и результатах.
Как вы считаете, смогут ли наши представители удержать свое преимущество до конца сегодняшнего матча? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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