Узбекистан — Россия: Наши представители уверенно лидируют (видео голов)

На великолепном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте продолжается долгожданный товарищеский матч по футболу между национальными сборными Узбекистана и России. В настоящее время идет 2-й тайм игры (60-я минута), и наши представители уверенно удерживают преимущество над соперником со счетом 2:0.

Голы и сценарий встречи

Встреча началась под знаком острых атак. Уже на 4-й минуте матча российский защитник Виктор Мелёхин срезал мяч в свои ворота, открыв счет (1:0).

Сразу после начала второго тайма наши представители усилили натиск. На 46-й минуте после великолепной передачи Достонбека Хамдамова Бехруз Каримов удвоил преимущество, сделав счет 2:0.