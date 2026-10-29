Зима пришла в Кашкадарью раньше времени: на Майданаке на высоте 2750 метров «валит» снег

В горных районах Кашкадарьинской области теплые осенние дни сменились настоящими зимними холодами. В Камашинском районе области, на территории знаменитой обсерватории Майданак, расположенной на высоте 2750 метров над уровнем моря, наблюдается сильный снегопад.

Местные источники и кадры с места событий показывают, что непрекращающийся ночной снегопад полностью укрыл белым покрывалом окрестности, дороги и даже цветы, которые еще не успели завянуть.

Подробности ситуации в высокогорной местности

Внезапное резкое понижение температуры и обильные осадки характеризуются следующими важными аспектами:

Высота 2750 метров над уровнем моря: Поскольку астрономическая обсерватория Майданак расположена на высоком горном хребте, температура воздуха здесь меняется быстро, а зима наступает значительно раньше, чем в долинах;

«Валящий» снег: На представленных кадрах в свете ночных фонарей видно, что снег идет очень интенсивно и непрерывно, а на земле образовался толстый снежный покров;

Холодная волна в конце октября: Еще до завершения осени в этом высокогорном регионе установились полноценные зимние погодные условия.

Встреча осени и зимы: редкий пейзаж природы

Майданак известен не только как авторитетный научный центр, но и своими живописными высокогорными пейзажами:

Цветы под снегом: На полученных кадрах видно, как снег лег на еще не увядшие желтые цветы и зеленую растительность, что отражает красивое столкновение осени и зимы;

Осторожность на горных дорогах: Специалисты предупреждают водителей, направляющихся в такие высокогорные районы, о гололедице и скользких дорогах, призывая строго соблюдать правила безопасности.

Это явление на Майданаке свидетельствует о том, что поток холодного воздуха полностью проник в горные районы Узбекистана и природа готовится к долгому зимнему сезону.