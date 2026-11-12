Манчини высказался перед матчем с Францией: «Надеемся на победу»
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- Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини надеется на победу в предстоящем матче против Франции в рамках Лиги наций УЕФА.
- Проанализировав предыдущую игру с результатом 1:1, тренер признал сильные стороны соперника и отметил необходимость улучшения качества игры команды.
- Данный матч состоится 12 ноября в Милане и начнется в 00:45 по ташкентскому времени.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими мыслями перед предстоящим важным матчем против Франции в рамках Лиги наций УЕФА. Он проанализировал действия команды в предыдущей игре и не стал скрывать своих ожиданий от грядущего противостояния.
Анализ первой игры и оценка соперника от Манчини
Тренер отметил, что первая встреча против французов, завершившаяся вничью 1:1, была сложной, но в целом её можно оценить как хорошую игру.
«Даже когда нам приходилось обороняться, это была хорошая игра. Французы доставили нам серьезные проблемы, как и бельгийцам, они очень сильная команда. Но в нашей игре были аспекты, которые можно улучшить. Надеемся, что нам удастся показать лучшую игру против Франции и одержать победу», — сказал Роберто Манчини.
Детали матча и турнира
Информация
Турнир
Лига наций УЕФА
Центральный матч
Италия — Франция
Место проведения
Милан
Время матча
Четверг, 12 ноября, в 00:45 по ташкентскому времени
Следующий матч Франции
15 ноября против Турции (6-й тур)
Предстоящие решающие матчи
Напомним, принципиальная и бескомпромиссная встреча между национальными сборными Италии и Франции состоится сегодня, 12 ноября, в Милане и начнется в 00:45 по ташкентскому времени. Также на заключительном этапе группового этапа, 15 ноября, сборная Франции в рамках 6-го тура примет на своем поле Турцию.
Как вы думаете, какая команда одержит победу в сегодняшнем напряженном матче в Милане? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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