Невероятный камбэк: Узбекистан упустил победу в матче с Россией

Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России, прошедший на великолепном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, стал настоящим шоу голов и неожиданных поворотов. Наши представители, отлично начавшие встречу и лидировавшие в счете, в итоге не выдержали мощного давления соперника и потерпели поражение со счетом 2:3.

Сценарий игры: Угасшие надежды

Встреча началась с активности хозяев поля. Уже на 4-й минуте матча российский защитник Виктор Мелёхин срезал мяч в свои ворота, и счет был открыт (1:0). Если первый тайм завершился с этим результатом, то сразу после начала второго — на 46-й минуте — Бехруз Каримов реализовал передачу Достонбека Хамдамова, увеличив отрыв до двух мячей (2:0).

Однако в заключительной части встречи гости активизировались и полностью изменили ход игры:

70-я минута: Вышедший на замену Николай Комличенко сократил разрыв в счете (2:1).

75-я минута: Тот же Комличенко оформил дубль и восстановил равновесие (2:2).

79-я минута: Мяч, забитый Алексеем Миранчуком, принес сборной России волевую победу (2:3).

Статистика матча и детали Данные Итоговый счет Узбекистан — Россия 2:3 Место проведения Ташкент, стадион «Пахтакор» Авторы голов Виктор Мелёхин (4, автогол), Бехруз Каримов (46) — Николай Комличенко (70, 75), Алексей Миранчук (79) Предупреждения Акмаль Мозговой (16), Илья Вахания (19), Шерзод Эсанов (65)

Составы команд

Узбекистан: Владимир Назаров, Бехруз Каримов (Гиёсжон Ризакулов, 89), Акмаль Мозговой, Азизжон Ганиев (Диёр Холматов, 62), Эльдор Шомуродов (Хусайн Норчаев, 80), Достонбек Хамдамов (Русланбек Жиянов, 62), Аббосбек Файзуллаев (Азиз Амонов, 80), Шерзод Эсанов (Умарали Рахмоналиев, 89), Махмуд Махамаджонов (Дилшодбек Муртазаев, 80), Джахонгир Урозов, Мухаммадрасул Абдумаджидов.

Россия: Матвей Сафонов, Данил Круговой (Мингиян Бевеев, 90+1), Лечи Садулаев (Алексей Миранчук, 66), Константин Тюкавин (Николай Комличенко, 66), Виктор Мелёхин, Ярослав Гладышев (Кирилл Глебов, 66), Александр Сильянов (Кирилл Данилов, 46), Иван Обляков (Алексей Миронов, 66), Илья Вахания (Андрей Лангович, 76), Матвей Кисляк (Данил Глебов, 76), Алексей Батраков (Данил Пруцев, 90+1).

Таким образом, наши представители, лидировавшие с разницей в два мяча, уступили сопернику из-за ошибок в конце встречи.

Как вы считаете, почему наши представители не смогли удержать преимущество во втором тайме? Оставляйте свое мнение в комментариях!