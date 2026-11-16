В Узбекистане усилен контроль за работой радаров

В социальных сетях распространились сообщения о том, что радары работают незаконно и фиксируют скорость водителей выше фактических показателей. После этого Служба безопасности дорожного движения объявила о принятии мер по проверке работы устройств фото- и видеофиксации и радаров по всей республике.

Проверки будут проводиться во всех регионах страны с помощью специально оборудованных автомобилей. При этом будет проверяться соответствие радаров установленным техническим требованиям, точность фиксации скорости и законность их работы.