В Узбекистане усилен контроль за работой радаров

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В Узбекистане усилен контроль за работой радаров

В социальных сетях распространились сообщения о том, что радары работают незаконно и фиксируют скорость водителей выше фактических показателей. После этого Служба безопасности дорожного движения объявила о принятии мер по проверке работы устройств фото- и видеофиксации и радаров по всей республике.

Проверки будут проводиться во всех регионах страны с помощью специально оборудованных автомобилей. При этом будет проверяться соответствие радаров установленным техническим требованиям, точность фиксации скорости и законность их работы.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» редактор
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