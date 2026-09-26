Пенсии могут вырасти на 7 процентов: период расчета заработной платы будет продлен до 20 лет

·40·Узбекистан
Пенсии могут вырасти на 7 процентов: период расчета заработной платы будет продлен до 20 лет

В Узбекистане ожидается внесение важных изменений в систему пенсионного обеспечения и порядок назначения пенсий гражданам, которые напрямую послужат интересам населения. Заместитель директора внебюджетного Пенсионного фонда Нуриддин Шадиходжаев на пресс-конференции для представителей СМИ сообщил, что разработано официальное предложение по продлению периода заработной платы, учитываемого при расчете пенсии, с действующих 10 до 20 лет. Согласно текущим правилам, при определении размера пенсии за основу берется доход за лучшие последовательные 5 лет из последних 10 лет трудовой деятельности гражданина.

Однако, когда фонд тщательно проанализировал реальные трудовые истории граждан, выяснилось, что доходы людей в последние 10 лет накануне выхода на пенсию снижаются в среднем на 12 процентов, в результате чего нынешняя система искусственно занижает размер пенсии на 6–7 процентов. Если новое предложение будет внедрено на практике, пенсии граждан вырастут как минимум на 6–7 процентов, кроме того, из расчетов будут исключены любые 2 не обязательно последовательных года, в течение которых гражданин по тем или иным причинам получал меньшую зарплату или его доходы снизились.

«База в 20 лет, рост на 7 процентов и исключение 2 лет»: 5 основных пунктов предложения Пенсионного фонда

Наиболее важные инициативы, выдвинутые на пресс-конференции:

  • Период зарплаты расширяется до 20 лет: планируется продлить учитываемый при назначении пенсии период заработной платы с 10 до 20 лет;

  • Размер пенсий увеличится на 6–7%: новый алгоритм позволит существенно повысить пособия граждан;

  • Устраняется 12-процентная потеря за последние 10 лет: находится решение проблемы уменьшения пенсии из-за снижения доходов граждан в конце карьеры;

  • Неудачные 2 года исключаются из расчета: любые не последовательные 2 года с низкой заработной платой будут исключены из расчетной базы;

  • Справедливый подход к реальному трудовому стажу: обеспечивается учет высоких зарплат человека в периоды его наибольшей продуктивности.

Система расчета пенсии: Сравнение действующего порядка и нового предложения

Сравнение различий в правилах назначения пенсий и ожидаемых результатов:

Показатели и критерии

Действующая система расчета пенсий

Предлагаемая новая система

Учитываемый период

Последние 10 лет трудовой деятельности

Период трудовой деятельности в 20 лет

Базовые годы для расчета

Любые последовательные 5 лет

Выбор самых высоких 5 лет из более широкого периода

Отношение к годам с низкой зарплатой

Возможность исключения отсутствует

Право исключения из расчета 2 лет со сниженной зарплатой

Снижение доходов в предпенсионный период

Приводит к уменьшению пенсии на 6-7 процентов

Негативное воздействие полностью нейтрализуется

Влияние на итоговый размер пенсии

Ограниченный и искусственно заниженный доход

Размер пенсии увеличивается в среднем на 6-7 процентов

Социальная и экономическая экспертиза: Почему 20-летний период более справедлив для граждан?

Выводы специалистов по пенсионному обеспечению и экономистов:

  • «Диспропорция между возрастом и зарплатой»: Многие граждане накануне выхода на пенсию (в 50–60 лет) из-за здоровья или тяжелой физической нагрузки вынуждены переходить на более легкую, но низкооплачиваемую работу; действующий 10-летний рубеж принудительно включал эти годы с низкой зарплатой в пенсионную базу, сокращая итоговую выплату;

  • Интеграция доходов периода 35–45 лет (пика эффективности): Расширение периода до 20 лет открывает путь для включения в базу тех времен, когда гражданин находился на пике своей профессии, получал наибольшую зарплату и надбавки;

  • Льгота «вычета 2 лет»: Полное исключение 2 лет с низкой зарплатой из-за болезни, семейных обстоятельств или временной безработицы максимально повышает общий средний заработок человека.

По вашему мнению, сможет ли увеличение периода расчета пенсии с 10 до 20 лет и исключение 2 малодоходных лет достаточным образом улучшить материальное обеспечение наших соотечественников пенсионного возраста? Как вы лично оцениваете данное новое предложение? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим анализом, чтобы все ветераны труда и будущие пенсионеры были в курсе!

Пенсионный фондНуриддин Шадиходжаев20-летняя базаАлгоритм расчета пенсии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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