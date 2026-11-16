Какой будет погода в Ташкенте завтра?

В Ташкенте завтра ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит 4–6 градусов, днем — 15–17 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области будет переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, днем — 7–12 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. В отдельных районах возможен туман. Температура ночью составит 3–8 градусов тепла, днем — 13–18 градусов тепла.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях будет переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Температура ночью составит 3–8 градусов тепла, днем — 13–18 градусов тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — 15–20 градусов тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза, днем — 10–15 градусов тепла.

В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Температура ночью составит 0–5 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза, днем — 7–12 градусов тепла.