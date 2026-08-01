Маркус Рэшфорд пропустит матч против Атлетико Мадрид по какой причине

Нападающий английского клуба Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд не сыграет в товарищеском матче предсезонной подготовки против Атлетико Мадрид, который пройдет в Стокгольме. Как сообщает Goal.com, 28-летний футболист находится в периоде обязательного отдыха после чемпионата мира в Северной Америке, что мешает его участию в начальных сборах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно регламенту соревнований, игрокам предоставляется трехнедельный обязательный отпуск после последнего матча в составе сборной. Рэшфорд, защищавший цвета сборной Англии, также отбывает отпуск в соответствии с этим правилом и готовится вернуться к тренировкам для восстановления своей физической формы перед новым сезоном.

Вопросы о будущем и трансферная ситуация

Будущее нападающего на Олд Траффорд снова оказалось в центре общественного внимания после завершения его аренды в Барселоне. Каталонский клуб решил не выкупать окончательно контракт футболиста, внесшего свой вклад в завоевание чемпионства Испании. Вместо этого испанцы подписали Энтони Гордона из Ньюкасл Юнайтед.

Ситуация еще больше осложнилась после того, как истек срок действия пункта о компенсации в размере 40 миллионов фунтов стерлингов для клубов Английской Премьер-лиги без каких-либо официальных предложений. Руководство Манчестер Юнайтед стремится продать игрока с целью сокращения его зарплаты в размере 325 тысяч фунтов стерлингов в неделю, однако пока ни один покупатель не предлагает запрашиваемую клубом сумму.

Новая возможность под руководством Майкла Кэррика

В то же время отмечается, что отношения футболиста с тренерским штабом изменились в положительную сторону после того, как при бывшем тренере Рубене Амориме он был отстранен от основного состава. Назначение Майкла Кэррика главным тренером может создать для Рэшфорда шанс еще раз доказать свою состоятельность на поле.

Серьезные уступки по трансферной стоимости и личным зарплатным требованиям футболиста определят то, как решится его будущее. Отказ Барселоны от трансфера и низкий интерес на внутреннем рынке ограничивают возможности выбора для руководства клуба. Решение этой проблемы имеет важное значение для финансовой стабильности Манчестер Юнайтед и атмосферы в раздевалке.

Сообщается, что Рэшфорд в скором времени присоединится к сборам команды в Ирландии. Свой следующий матч он может провести 12 августа в товарищеской встрече против Лидс Юнайтед на стадионе Кроук Парк в Дублине. Этот поединок станет важным шагом для проверки физической готовности футболиста и предсезонных планов под руководством Кэррика.