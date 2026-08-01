Моторола впервые готовится представить умные часы класса Ultra

·89·Технологии
Моторола впервые готовится представить умные часы класса Ultra

Компания Моторола, занимающая прочные позиции на рынке смартфонов, готовится сделать серьезный шаг в сегменте носимых гаджетов. Как сообщает издание Те Мак Обсервер, в интернете появились первые официальные рендеры новых флагманских умных часов под названием Моторола Ватч Ultra. Если эти утечки подтвердятся, устройство станет первыми премиальными часами бренда в классе Ultra, составив прямую конкуренцию аналогичным устройствам таких гигантов, как Samsung и Apple. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

Опубликованные изображения проливают свет на внешний вид и особенности дизайна гаджета. Новинка оснащена круглым дисплеем в классическом стиле, на боковой грани которого расположены крупная вращающаяся заводная головка с логотипом Моторола и дополнительная физическая кнопка. Кроме того, надписи на задней крышке корпуса устройства свидетельствуют о его ключевых технических характеристиках.

Прочный корпус и передовая защита

Согласно деталям, Моторола Ватч Ultra получит современный 46-миллиметровый корпус из нержавеющей стали. Производитель уделил особое внимание использованию устройства под водой, и оно способно выдерживать давление воды на глубине до 50 метров. При этом корпус соответствует стандарту ИП68, обеспечивающему полную защиту от пыли и влаги.

Часы также привлекают внимание своей автономностью и возможностями связи. Устройство будет оснащено встроенными модулями ГПС и ЛТЭ, которые важны для современных пользователей. Это позволит использовать интернет-соединение и навигацию даже вдали от смартфона.

Дизайн и перспективы презентации

На распространенных снимках привлекает внимание и специальный ремешок часов. Внешне он напоминает кожаный и украшен оригинальной красной контрастной строчкой. По мнению специалистов, ожидается, что в будущем компания предложит покупателям сменные ремешки в спортивном и других стилях.

На данный момент компания Моторола не опубликовала никакой информации о дате официального анонса часов Ватч Ultra. Также в секрете остаются страны, на рынках которых появится новый флагманский гаджет, и его стоимость. Тем не менее появление этого устройства свидетельствует о дальнейшем усилении конкуренции на рынке премиальных умных часов.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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