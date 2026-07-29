Исследования показали: почему беременность мальчиком протекает сложнее?

Среди большинства людей бытует мнение, что «вынашивать мальчика сложнее, чем девочку». Проведенные в последние годы некоторые научные исследования показывают, что в этом утверждении есть доля правды. Однако специалисты подчеркивают, что воспринимать это как абсолютное правило для всех беременных женщин неверно.

Ученые из австралийского Университета Аделаиды проанализировали более 570 тысяч случаев беременности и выяснили, что у женщин, вынашивающих мальчика, некоторые осложнения беременности встречаются чаще, чем при вынашивании девочки. Результаты исследования показали, что при беременности мальчиком относительно выше риск преждевременных родов, гестационного диабета и некоторых проблем, связанных с родами.

По словам специалистов, причиной этого могут быть биологические различия, связанные с полом плода. Мальчики в матке обычно растут быстрее, и их вес при рождении в среднем немного больше, чем у девочек. Именно этот фактор в некоторых случаях может стать причиной более сложного протекания родов.

Также в научных статьях, опубликованных в изданиях The Lancet и British Medical Journal (BMJ), отмечается, что при беременности мальчиком в некоторых случаях чаще встречаются определенные осложнения, в том числе гестационный сахарный диабет, преждевременные роды и необходимость кесарева сечения.

Ученые обращают внимание еще на один интересный аспект. Согласно исследованиям, плод мужского пола через плаценту вступает в несколько иную биологическую связь с организмом матери. Это также может в определенной степени влиять на иммунную систему и обмен веществ. По этой причине у некоторых женщин дискомфорт в период беременности может ощущаться сильнее.

Однако врачи напоминают об одном важном факте: то, как протекает беременность, зависит далеко не только от пола ребенка. Возраст матери, ее здоровье, хронические заболевания, образ жизни, питание и медицинское наблюдение играют гораздо более важную роль в протекании беременности.

Именно поэтому специалисты подчеркивают, что мнение о том, будто «беременность мальчиком всегда протекает тяжело», а «беременность девочкой — всегда легко», является ошибочным. Научные исследования лишь показывают, что вероятность возникновения некоторых осложнений статистически может быть немного выше при вынашивании мальчика.

В связи с этим каждая беременность индивидуальна, а регулярное врачебное наблюдение, правильное питание и следование рекомендациям являются важнейшими факторами для здоровья матери и ребенка.