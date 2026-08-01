Манчестер Юнайтед работает над трансфером Франсишку Консейсау

Английский клуб Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно всерьез нацелен заполучить флангового нападающего туринского Ювентуса Франсишку Консейсау с целью усиления своей линии атаки. По информации Спортмедиасет, английский гранд готовится оформить масштабную сделку, состоящую из доплаты наличными и обмена игроками, чтобы заполучить португальского таланта. Этот шаг рассматривается как одно из ключевых действий по дальнейшему повышению атакующего потенциала команды. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

В настоящее время руководство Манчестер Юнайтед лидирует в трансферной гонке, и хотя Ливерпуль также внимательно следит за ситуацией, «красные дьяволы» остаются главным фаворитом. Франсишку Консейсау перешел в туринский клуб на правах аренды из Порту летом 2024 года. После этого благодаря своей яркой игре он стал одной из ключевых фигур Ювентуса, и клуб выкупил его контракты за 30 миллионов евро.

Трансферные детали и финансовые условия

По данным итальянских СМИ, Ювентус оценивает трансферную стоимость Франсишку Консейсау в сумму от 50 до 60 миллионов евро. Однако, если английский клуб согласится включить в сделку своего футболиста, общая сумма наличных может значительно уменьшиться. Манчестер Юнайтед выразил готовность предложить 30 миллионов евро вдобавок к нидерландскому нападающему Джошуа Зиркзее, который потерял место в основном составе.

Дела Джошуа Зиркзее в Манчестере складываются не лучшим образом, и ожидается, что он с радостью согласится на возвращение в итальянский футбол. В свою очередь, главный тренер Ювентус Лучано Спаллетти ищет нового игрока для усиления линии атаки и высоко оценивает игровой стиль Зиркзее. Это делает данный обмен крайне привлекательным вариантом и для гиганта Серии А.

Переговоры и планы на будущее

В переговорном процессе между двумя европейскими грандами активно выступает известный агент Жорже Мендеш. Он усердно работает над поиском финансово и тактически выгодного решения для всех сторон. Ожидается, что в ближайшие дни Мендеш представит официальное предложение в штаб-квартиру Ювентуса в Континассе.

Предполагается, что структура предлагаемого обмена полностью отвечает интересам обоих клубов. Трансфер Франсишку Консейсау позволит главному тренеру Манчестер Юнайтед получить крайне динамичного вингера, тогда как Ювентус приобретет нападающего с опытом выступлений в Серии А вдобавок к денежным средствам.