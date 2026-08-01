Известный испанский специалист Марсельььььььььььььььино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии и стать главным тренером клуба Аль-Ахли. Как сообщает издание иксбт.ком, ожидается, что опытный тренер возглавит команду со следующего сезона. Данное назначение вызывает большой интерес у болельщиков саудовского клуба, так как они надеются на выход команды на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Нынешний главный тренер Аль-Ахли, немецкий специалист Маттиас Яйссле, близок к тому, чтобы продолжить карьеру в представителе Английской Премьер-лиги Ньюкасл Юнайтед. На фоне ожидаемого ухода руководство клуба незамедлительно приступило к поиску замены и рассматривает кандидатуру Марсельььььььььььььььино в качестве главного претендента.

Тренерская карьера Марсельььььььььььььььино

Игровая карьера Марсельььььььььььььььино не была столь яркой. Выступавший на позиции полухищника за Спортинг Хихон испанский футболист был вынужден завершить карьеру в раннем возрасте из-за травм, всего в 28 лет. Поиграв также за Расинг, Леванте и Эльче, футболист решил перейти на тренерскую работу из-за неудач.

Он начал тренерскую карьеру очень рано, в 32 года, в низших дивизионах Испании. Сначала специалист возглавлял команду Депортиво Леальтад, после чего был назначен тренером резервной команды Спортинга Хихон, где делал свои первые шаги, и со временем завоевал себе имя в испанском футболе.

История, связанная с Вильярреалом и Барселоной

За время своей карьеры специалист запомнился как один из тренеров, сформировавших современную историю Вильярреала. В памяти болельщиков осталась его фраза во время работы в команде: «Я пришел, чтобы избавить игроков от страха». Теперь этот боевой дух потребуется продемонстрировать и в Саудовской Аравии.

Марсельььььььььььььььино также примечателен тем, что за свою карьеру одержал две яркие победы над Барселоной. Однако, что интересно, до сих пор испанский специалист не добивался успеха за пределами Испании. Возможное назначение в Аль-Ахли может стать для него первым серьезным испытанием за рубежом.