Свадьба Роналду и Джорджины сегодня — 1 августа?

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Свадьба Роналду и Джорджины сегодня — 1 августа?

Западные СМИ были поражены новостью, которую ждали миллионы фанатов по всему миру: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, похоже, наконец готовы узаконить свои отношения. Слухи о пышной свадьбе, запланированной на 1 августа, мгновенно разлетелись по ведущим мировым таблоидам.

Секретное приглашение и дресс-код в черных нарядах

Сообщение, озвученное в португальской телепередаче В+ Фама, стало причиной слухов о тайной свадьбе Роналду с Джорджиной Родригес. Ведущий программы Адриану Силва Мартинс сообщил, что в редакцию поступило загадочное свадебное приглашение.

Согласно информации в приглашении, церемония должна была состояться 1 августа в 17:00 в городе Синтра, в знаменитом дворцово-парковом комплексе Кинта-да-Регалейра, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одной из самых обсуждаемых деталей в приглашении стал дресс-код, установленный для гостей. Согласно ему, посетителей попросили прийти на свадьбу в черных нарядах. Эта новость взбудоражила фанатов Роналду и усилила предположения о том, что предстоящая церемония будет больше напоминать роскошную голливудскую премьеру, чем обычную свадьбу.

Сообщения о свадьбе были опровергнуты

Однако вскоре появилась и опровергающая информация касательно сообщений о свадьбе Роналду. Испанское издание ¡ХОЛА!, известное своими новостями из жизни знаменитостей, со ссылкой на свои источники сообщило, что в эти выходные свадьбы не будет.

Издание привело несколько причин этого. В частности, 1 августа комплекс Кинта-да-Регалейра открыт для туристов, а билеты для посещения остаются в продаже в течение всего дня.

Кроме того, на вечер этого же дня на территории комплекса запланирован концерт португальской певицы Силваны Переш.

В связи с этим подчеркивается, что вероятность проведения масштабной и закрытой свадебной церемонии с участием мировых звезд в этом месте одновременно с визитом туристов и концертом крайне мала.

Представители комплекса Кинта-да-Регалейра пока не дают точных ответов на вопросы журналистов. Это еще больше усиливает таинственную атмосферу вокруг слухов о свадьбе Роналду с Джорджиной.

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