Роскосмос раскрыл секреты уникальной съемки старта ракеты Союз

·42·Технологии
Роскосмос раскрыл секреты уникальной съемки старта ракеты Союз

Государственная корпорация «Роскосмос» поделилась информацией о методах успешной фиксации процесса запуска ракеты Союз в космос и демонстрации ее технических деталей широкой общественности. Данные снимки привлекают внимание всех любителей технологий своей четкостью и отличной видимостью реактивных струй. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, ключевую роль в получении столь идеальных кадров сыграла сверхкороткая выдержка, равная 32-тысячной доле секунды (1/32000). Обычно яркость ракетных двигателей во время старта сравнима с солнечным светом, поэтому обычные методы съемки не позволяют сохранить истинную структуру пламени.

Технические сложности и решение

Как поясняют специалисты, стандартные подходы не оправдывают себя в условиях столь мощного освещения. Например, закрытие диафрагмы до предельных значений приводит к снижению резкости изображения из-за дифракции. Использование нейтрально-серых фильтров также не было признано оптимальным решением.

Именно поэтому фотографы решили применить экстремально короткую выдержку, позволяющую «заморозить» быстро движущиеся газы. Согласно данным, скорость газов, выходящих из сопел двигателя, составляет примерно 2800 метров в секунду. По этой причине даже при выдержке 1/8000 секунды наблюдается заметный смаз изображения.

Настройки за уникальными кадрами

Только выдержка 1/32000 секунды позволила практически свести к нулю этот негативный эффект и идеально отобразить струи. На полученных снимках четко видны почти прозрачные реактивные струи.

Также выяснилось, что яркие языки пламени, которые обычно воспринимаются как структура выхлопа, на самом деле являются керосином, используемым для охлаждения камеры сгорания и сопла двигателя, который догорает в атмосфере. В процессе получения этих уникальных кадров использовались следующие параметры: светочувствительность ИСО 64, диафрагма ф/16 и упомянутая выше выдержка 1/32000 секунды.

РоскосмосСоюзРакетаКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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