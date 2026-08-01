Кристиан Ромеро близок к уходу из Тоттенхэма и переходу в Интер

Тоттенхэм договорился о продаже своего капитана и ведущего центрального защитника Кристиана Ромеро Интер в клуб. По данным ESPN, сумма трансфера составит 40 миллионов евро (около 34 миллионов фунтов стерлингов), и стороны близки к заключению сделки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

28-летний игрок сборной Аргентины провел в лондонском клубе пять сезонов. Он был назначен капитаном команды бывшим главным тренером Томасом Франком в прошлом году после ухода Сон Хын Мина. Однако в летнее трансферное окно футболист выразил желание покинуть Северный Лондон.

Роберто Де Дзерби и решение футболиста

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби открыто подтвердил, что уважает желание капитана команды принять новые вызовы. Специалист напомнил, что по приходе в клуб в апреле он заключил с игроками джентльменское соглашение.

По словам Де Дзерби, он пообещал футболистам не препятствовать их уходу в будущем, если они помогут сохранить команду в лиге. Наставник также высоко оценил профессионализм и поведение Ромеро, подчеркнув, что его желание уйти не связано с подготовкой к предстоящему чемпионату мира.

Детали трансфера и конкуренция

Прежде чем представитель Серии А Интер стал главным претендентом, к аргентинскому защитнику также проявляли интерес гранды испанского футбола — Барселона и Атлетико Мадрид. Однако попытки клубов Ла Лиги не увенчались успехом, и футболист близок к переезду в Италию.

Руководство Тоттенхэма заранее позаботилось об усилении линии обороны. В летнее трансферное окно лондонцы оформили переходы центральных защитников Яна Пола ван Хекке и Маркоса Сенеси, подписав игроков на замену Ромеро.