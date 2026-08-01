Выросшая из обычной квартиры Lectric еБикес достигла миллиардной выручки

Американский производитель электровелосипедов Lectric еБикес в короткие сроки покорил важные финансовые и коммерческие рубежи в своей истории. Как сообщает издание иксбт.ком, компания официально объявила, что общий объем выручки, полученной через ее официальную онлайн-платформу, превысил 1 миллиард долларов. Кроме того, количество проданных электровелосипедов по всему миру достигло 750 тысяч штук. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В основе этого огромного успеха лежат твердая вера обычных студентов в свою идею и правильно выбранная стратегия ведения бизнеса. Компания была основана группой студентов семь лет назад, они начинали свою деятельность в гости обычной квартиры. На сегодняшний день этот небольшой стартап превратился в крупного лидера индустрии, укрепившего свои позиции на рынке США.

Секрет успеха и финансовая независимость

В отличие от многих конкурентов на рынке, Lectric еБикес на начальном этапе своей деятельности намеренно отказалась от привлечения венчурного капитала. Основатели предпочли действовать в рамках собственных средств и возможностей, не полагаясь на внешних инвесторов. Основную ставку компания сделала на создание качественных и недорогих моделей, доступных для покупателей.

Представленный в 2019 году электровелосипед Lectric КсП стоимостью 900 долларов стал для бренда первым по-настоящему крупным успехом. Эта модель быстро завоевала популярность среди потребителей и принесла компании большую известность. По мере роста объемов производства затраты на закупку комплектующих снижались, что позволило постепенно увеличивать маржу прибыли, сохраняя при этом цену продукции на конкурентоспособном уровне.

Этапы развития и планы на будущее

Как отметил генеральный директор и соучредитель компании Леви Конлоу, зафиксированный показатель в 1 миллиард долларов включает в себя продажи исключительно через фирменный интернет-магазин на платформе Shopify. Тот факт, что в эту сумму не вошел объем продукции, проданной через Best Buy и другие партнерские розничные сети, свидетельствует о поистине масштабном росте бренда.

За последние годы Lectric значительно расширила свою линейку продукции. Политика доступных цен, система прямых продаж и развитая служба поддержки клиентов позволили компании еще сильнее укрепить свои позиции на американском рынке. Небольшой проект, начавшийся в студенческой комнате, сегодня превратился в образец успешного бизнеса глобального уровня, занимающего важное место во всей транспортной индустрии.