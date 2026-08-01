Выросшая из обычной квартиры Lectric еБикес достигла миллиардной выручки

·110·Технологии
Выросшая из обычной квартиры Lectric еБикес достигла миллиардной выручки

Американский производитель электровелосипедов Lectric еБикес в короткие сроки покорил важные финансовые и коммерческие рубежи в своей истории. Как сообщает издание иксбт.ком, компания официально объявила, что общий объем выручки, полученной через ее официальную онлайн-платформу, превысил 1 миллиард долларов. Кроме того, количество проданных электровелосипедов по всему миру достигло 750 тысяч штук. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В основе этого огромного успеха лежат твердая вера обычных студентов в свою идею и правильно выбранная стратегия ведения бизнеса. Компания была основана группой студентов семь лет назад, они начинали свою деятельность в гости обычной квартиры. На сегодняшний день этот небольшой стартап превратился в крупного лидера индустрии, укрепившего свои позиции на рынке США.

Секрет успеха и финансовая независимость

В отличие от многих конкурентов на рынке, Lectric еБикес на начальном этапе своей деятельности намеренно отказалась от привлечения венчурного капитала. Основатели предпочли действовать в рамках собственных средств и возможностей, не полагаясь на внешних инвесторов. Основную ставку компания сделала на создание качественных и недорогих моделей, доступных для покупателей.

Представленный в 2019 году электровелосипед Lectric КсП стоимостью 900 долларов стал для бренда первым по-настоящему крупным успехом. Эта модель быстро завоевала популярность среди потребителей и принесла компании большую известность. По мере роста объемов производства затраты на закупку комплектующих снижались, что позволило постепенно увеличивать маржу прибыли, сохраняя при этом цену продукции на конкурентоспособном уровне.

Этапы развития и планы на будущее

Как отметил генеральный директор и соучредитель компании Леви Конлоу, зафиксированный показатель в 1 миллиард долларов включает в себя продажи исключительно через фирменный интернет-магазин на платформе Shopify. Тот факт, что в эту сумму не вошел объем продукции, проданной через Best Buy и другие партнерские розничные сети, свидетельствует о поистине масштабном росте бренда.

За последние годы Lectric значительно расширила свою линейку продукции. Политика доступных цен, система прямых продаж и развитая служба поддержки клиентов позволили компании еще сильнее укрепить свои позиции на американском рынке. Небольшой проект, начавшийся в студенческой комнате, сегодня превратился в образец успешного бизнеса глобального уровня, занимающего важное место во всей транспортной индустрии.

Lectric eBikesЭлектровелосипедБизнесСтартапТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовПроцессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовСегодня, 05:21Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСоздано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСегодня, 04:57Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСмарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСегодня, 03:59Модели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияМодели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияСегодня, 03:26OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыOpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыСегодня, 02:27Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныЛондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныСегодня, 02:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно