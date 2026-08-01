Войцех Щенсный откровенно высказался о своей привычке курить

Вратарь Барселоны Войцех Щенсный откровенно высказался о своей многолетней привычке курить и никотиновой зависимости. Опытный голкипер назвал эту слабость своей личной уязвимостью и подчеркнул, что не намерен от нее отказываться. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью издании The Athletic польский вратарь заявил, что не скрывает свой образ жизни за пределами поля. Бывший футболист Ювентуса и Арсенала признал, что это может быть нехарактерно для профессионального спортсмена, однако он предпочитает оставаться самим собой.

По словам Щенсного, он не хочет бороться с этой привычкой и просто принял ее. "Возможно, это выглядит не самым профессиональным образом в мире, но я такой, какой есть. Люди знают, что у меня есть одна привычка, от которой я не могу избавиться", — говорит голкипер.

Реакция болельщиков и искренность

Интересно, что болельщики Барселоны даже сочинили специальную песню, посвященную этой привычке футболиста. Войцех не скрывал радости от того, что впервые в карьере удостоился такой песни в свою честь.

По мнению спортсмена, в отличие от других игроков, он не скрывает свои недостатки и открыто признает их. Именно эта искренность и открытость играют важную роль в установлении тесной связи с фанатами.

"Люди узнали о том, что я курю, не из тайных снимков папарацци. Я сам признался в этой привычке", — добавил опытный голкипер.

Принятие слабости

Щенсный особо подчеркнул, что никогда никому не рекомендует курить, считает это вредной привычкой и призывает каждого избегать ее. Однако, когда дело касается его собственных недостатков, он относится к ним спокойно.

Благодаря такому легкому и искреннему подходу голкипер даже появлялся на чемпионском параде команды Барселона в кепке с надписью "смокер" (курильщик). Это ярко свидетельствует о его уверенности в себе и нежелании ничего скрывать от публики.