Войцех Щенсный откровенно высказался о своей привычке курить

·44·Спорт
Войцех Щенсный откровенно высказался о своей привычке курить

Вратарь Барселоны Войцех Щенсный откровенно высказался о своей многолетней привычке курить и никотиновой зависимости. Опытный голкипер назвал эту слабость своей личной уязвимостью и подчеркнул, что не намерен от нее отказываться. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью издании The Athletic польский вратарь заявил, что не скрывает свой образ жизни за пределами поля. Бывший футболист Ювентуса и Арсенала признал, что это может быть нехарактерно для профессионального спортсмена, однако он предпочитает оставаться самим собой.

По словам Щенсного, он не хочет бороться с этой привычкой и просто принял ее. "Возможно, это выглядит не самым профессиональным образом в мире, но я такой, какой есть. Люди знают, что у меня есть одна привычка, от которой я не могу избавиться", — говорит голкипер.

Реакция болельщиков и искренность

Интересно, что болельщики Барселоны даже сочинили специальную песню, посвященную этой привычке футболиста. Войцех не скрывал радости от того, что впервые в карьере удостоился такой песни в свою честь.

По мнению спортсмена, в отличие от других игроков, он не скрывает свои недостатки и открыто признает их. Именно эта искренность и открытость играют важную роль в установлении тесной связи с фанатами.

"Люди узнали о том, что я курю, не из тайных снимков папарацци. Я сам признался в этой привычке", — добавил опытный голкипер.

Принятие слабости

Щенсный особо подчеркнул, что никогда никому не рекомендует курить, считает это вредной привычкой и призывает каждого избегать ее. Однако, когда дело касается его собственных недостатков, он относится к ним спокойно.

Благодаря такому легкому и искреннему подходу голкипер даже появлялся на чемпионском параде команды Барселона в кепке с надписью "смокер" (курильщик). Это ярко свидетельствует о его уверенности в себе и нежелании ничего скрывать от публики.

Войцех ЩенсныйБарселонаФутболЛа ЛигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси вернулся в состав Интер МайамиЛионель Месси вернулся в состав Интер МайамиСегодня, 05:30Хаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в ЧелсиХаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в ЧелсиСегодня, 02:34Арсенал разгромил Жирону в предсезонном матчеАрсенал разгромил Жирону в предсезонном матчеСегодня, 01:56Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?Вчера, 23:36Брайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершиныБрайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершиныВчера, 23:32Реал Мадрид упустил победу в товарищеском матчеРеал Мадрид упустил победу в товарищеском матчеВчера, 23:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов