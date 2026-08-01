Блогер выжил после нападения акулы: ему сделали 4 операции

Новозеландский контент-мейкер, снимающий видео о рыбалке и дайвинге, Генри Гиббс подвергся нападению акулы во время съемок в водах у островов Фиджи. Инцидент произошел во время его первого дайвинга на Фиджи.

Как сообщил сам Гиббс в социальных сетях, он занимался подводной съемкой и подводной охотой с гарпуном. В это время вокруг него появились несколько серых рифовых акул. Одна из них сначала кружила вдалеке, но затем изменила поведение, быстро подплыла к Гиббсу и укусила его за правую ногу. Сам момент нападения попал на камеру блогера.

После нападения двое спутников Гиббса — Колби и Дэн — оперативно вытащили его из воды и оказали первую помощь при ранении. После этого блогера доставили в больницу. Его правая нога получила серьезные травмы, и врачам пришлось провести четыре операции, включая пересадку кожи, чтобы спасти ее.

Рассказывая о своем нынешнем состоянии, Гиббс выразил огромную благодарность за то, что ногу удалось сохранить и что он может полностью двигать стопой. Врачи надеются на его полное восстановление. В некоторых источниках отмечается, что он продолжил лечение в больнице.

Интересно, что после инцидента блогер заявил, что не держит зла на акулу. По его мнению, он находился в естественной среде обитания хищника. Гиббс также подчеркнул, что изменения в поведении акулы следовало оценить более серьезно, и сообщил, что в будущем поделится видеозаписью происшествия вместе с уроками по безопасности.

Основываясь на своем опыте, Гиббс подчеркнул, что при резком изменении поведения акулы продолжать дайвинг не стоит. Он также отметил, что в тропических водах использование камуфляжной одежды и оценка опасности акулы исключительно по ее размерам могут быть ошибочными.