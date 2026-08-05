Моуринью попросил Винисиуса кое о чём: а как же трансфер?

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, как прошёл его первый разговор с новым главным тренером Жозе Моуринью. По словам бразильского футболиста, португальский специалист не намерен менять его стиль игры — напротив, он попросил флангового нападающего по-прежнему действовать свободно и получать удовольствие от футбола.

Это заявление прозвучало на фоне усилившихся трансферных слухов вокруг будущего Винисиуса. Сообщается, что интерес «Арсенала» реален, однако решение «Реала» продать футболиста пока не подтверждено.

Первое требование Моуринью к Винисиусу

Присоединившийся к командным тренировкам после чемпионата мира Винисиус положительно оценил первые дни предсезонной подготовки. Он рассказал, что познакомился с новыми футболистами и тренерским штабом и приступил к интенсивным тренировкам.

«Моуринью хочет, чтобы я оставался таким, какой я есть, — был счастлив и играл в свой футбол».

По словам бразильского нападающего, новый тренер хочет сохранить его сильные стороны, а не загонять его в жёсткие тактические рамки. Reuters также отметил, что Моуринью поддерживает свободный, эмоциональный и атакующий футбол Винисиуса.

«Реал» делает акцент на физической подготовке

Винисиус подчеркнул, что перед началом сезона основное внимание команды уделяется улучшению физического состояния.

Футболисты проводят по несколько тренировок за короткий промежуток времени, а в тренажёрном зале работают над силой и выносливостью. По мнению Винисиуса, качественная предсезонная подготовка важна для снижения количества травм в течение года и предоставления тренеру возможности использовать всех игроков.

В официальных материалах «Реала» также отмечается, что команда Моуринью сочетает тренировки с работой в тренажёрном зале, физическими нагрузками, прессингом, контролем мяча и играми на маленьком поле.

С каким планом Моуринью вернулся в «Реал»?

«Реал» готовится к сезону 2026/27 под руководством Жозе Моуринью. Португальский специалист начал работу с новым тренерским штабом в июле и с первых дней организовал тренировки высокой интенсивности.

Подход Моуринью к Винисиусу может быть важным сигналом. Бразильский футболист является одним из самых опасных нападающих команды, а его скорость, мастерство в ситуациях один на один и неожиданные решения занимают особое место в атаке «Реала».

По данным Reuters, Винисиус забил 128 голов и отдал 100 результативных передач во всех турнирах в составе мадридского клуба.

Действительно ли «Арсенал» хочет приобрести Винисиуса?

Британские источники сообщили, что «Арсенал» изучает возможность приобретения Винисиуса. Лондонский клуб следит за ситуацией, связанной с представителями футболиста, однако на момент распространения первых сообщений прямых переговоров между клубами не было.

Действующий контракт Винисиуса истекает летом 2027 года. То, что переговоры по новому соглашению пока не принесли результата, усиливает трансферные слухи. Тем не менее источники Sky Sports сообщили, что «Реал» не намерен продавать футболиста этим летом и рассчитывает продлить его контракт.

Насколько достоверна информация о 150 миллионах евро?

Некоторые СМИ сообщают, что «Реал» может рассмотреть предложения свыше 150 миллионов евро за Винисиуса. Отдельные издания со ссылкой на испанскую прессу также писали, что потенциальный трансферный пакет должен достичь 160 миллионов евро. Однако эта сумма официально не подтверждена мадридским клубом.

Напротив, надёжные британские источники подчёркивают, что текущая главная задача «Реала» — не продажа Винисиуса, а заключение с ним нового контракта. Поэтому нет оснований представлять сумму в 150–160 миллионов евро как официальную цену, установленную клубом.

Являются ли слова Моуринью ответом на трансферные слухи?

Слова Винисиуса о том, что тренер «попросил его оставаться самим собой», свидетельствуют о хорошем начале отношений между ними. Если бы Моуринью не рассчитывал на футболиста, было бы нелогично с такой уверенностью говорить о сохранении его свободы на поле.

Однако в футболе доверие тренера не устраняет полностью трансферный риск. Главный вопрос заключается в том, смогут ли «Реал» и Винисиус договориться о финансовых и спортивных условиях нового контракта.

Пока бразильский футболист говорит не о трансфере, а о подготовке к новому сезону. А первое требование Моуринью предельно простое: Винисиус не должен меняться и обязан продолжать играть на поле в тот футбол, который сделал его звездой. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!