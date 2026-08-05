Алфавит изменится: утратят ли силу старые документы?

В Узбекистане сделан очередной важный шаг по обновлению узбекского алфавита на основе латиницы. Законодательная палата приняла и направила в Сенат законопроект, предусматривающий изменение форм четырёх спорных букв.

Однако больше всего обсуждается не новый вид букв. Людей интересует вопрос: придётся ли одновременно заменять паспорта, деньги, учебники, государственные символы и вывески.

Согласно официальному разъяснению парламента, реформа будет проводиться не резко, а поэтапно. Действующие документы также не утратят силу в тот же день, когда изменится алфавит.

Закон ещё не вступил в силу

Законодательная палата Oliy Majlis приняла законопроект 7 июля 2026 года и направила его в Сенат на рассмотрение. Это означает, что пока речь идёт не об окончательно вступившем в силу законе, а о законопроекте, прошедшем нижнюю палату парламента.

Документ должен быть одобрен Сенатом, затем подписан в установленном порядке и официально опубликован. Дата его вступления в силу и конкретные правила переходного периода станут известны после этого.

Поэтому пока рано делать категоричные выводы о том, что «новый алфавит уже введён» или «старое написание отменено».

Какие буквы предлагается изменить?

Действующий узбекский латинский алфавит состоит из 26 отдельных букв и трёх буквосочетаний. Новый проект предусматривает алфавит из 28 букв и одного знака апострофа.

Основные предлагаемые изменения:

— вместо O‘ o‘ — Ö ö;

— вместо G‘ g‘ — Ğ ğ;

— вместо Sh sh — Ş ş;

— вместо Ch ch — Ç ç.

Таким образом, сочетания Sh и Ch, состоящие из двух знаков, станут отдельными буквами. Вместо различных вариантов написания знаков в буквах O‘ и G‘ также предлагается использовать единые формы.

Отсутствие сочетания «Ng» в качестве отдельной буквы также приведёт к тому, что алфавит будет состоять из 28 букв.

Что будет со старыми паспортами и документами?

Законопроект предусматривает сохранение действия документов, оформленных до вступления нового алфавита в силу.

Это означает, что паспорта, дипломы, свидетельства, договоры и другие официальные документы не будут автоматически аннулированы из-за изменения алфавита.

В информации парламента отдельно отмечается, что продолжится использование:

— ранее оформленных документов;

— национальной валюты;

— ценных бумаг;

— символики государственных организаций;

— вывесок и указателей;

— других действующих материальных атрибутов.

Они не будут обновляться одновременно, а станут постепенно заменяться в установленные сроки и в рамках естественного процесса замены.

Неужели государственный бюджет вообще не понесёт расходов?

В официальном разъяснении парламента подчёркивается, что реформа не повлечёт дополнительных государственных расходов.

Для этого отказываются от практики уничтожения всех бланков, вывесок, указателей и документов в один день и изготовления новых. Существующая продукция будет использоваться в течение срока её эксплуатации, а новая — изготавливаться на узбекском алфавите во время очередных плановых заказов.

Однако трактовка о том, что «из бюджета вообще не будет потрачено ни одного сума», также не совсем точна. Подготовка новых стандартов, адаптация электронных систем и обновление будущих публикаций потребуют определённой организационной работы.

Суть официальной позиции в другом: не планируется экстренно выделять отдельные средства на реформу и незамедлительно заменять все действующие средства. Предполагается, что расходы будут осуществляться поэтапно в рамках обычных процессов обновления.

Будут ли учебники обновлены сразу?

В открытой официальной информации парламента старые учебники отдельно не упоминаются.

Поэтому пока неправильно делать категоричный вывод о том, что все учебники будут немедленно изъяты или, наоборот, что ими можно будет пользоваться до определённой даты.

Если исходить из принципа поэтапного перехода, логично ожидать, что учебники на новом алфавите будут издаваться в ходе их очередного переиздания и обновления образовательных программ. Однако конкретный порядок должен быть установлен в окончательном тексте закона и последующих решениях правительства.

А как насчёт разговоров о замене автомобильных номеров?

В социальных сетях распространились различные предположения о том, что реформа алфавита проводится для выпуска новых автомобильных номеров или получения дополнительного дохода.

Однако в официальной информации Законодательной палаты автомобильные номера или коммерческий доход не указаны в качестве целей реформы. Отмечается, что основными целями являются совершенствование узбекского алфавита и правил орфографии, а также расширение возможностей использования государственного языка в цифровой среде.

Официального решения о принудительной и одновременной замене действующих государственных номерных знаков также не опубликовано.

Поэтому пока нет оснований распространять сообщения о том, что «все водители купят новые номера», как подтверждённый факт.

Почему меняются именно четыре буквы?

В презентации проекта специалисты заявили, что основные проблемы действующего алфавита связаны с формами O‘, G‘, Sh и Ch.

В буквах O‘ и G‘ могут использоваться обычный апостроф, обратный апостроф, типографский знак и другие различные символы. Это создаёт трудности при поиске текста, его обработке с помощью программ и сохранении единого письменного стандарта.

Sh и Ch обозначают один звук, но записываются двумя знаками. Предлагаемые формы Ş и Ç превратят их в отдельные буквы. Авторы законопроекта объясняют эти изменения необходимостью адаптировать алфавит к цифровым технологиям и обеспечить единообразие орфографии.

Когда люди начнут писать на новом алфавите?

Пока на этот вопрос нельзя ответить конкретной датой.

Дата вступления в силу станет известна после прохождения законопроекта через Сенат и его подписания в качестве закона. После этого ожидается разработка порядка перехода для правил орфографии, системы образования, государственных учреждений, средств массовой информации и цифровых платформ.

Самое важное — изменения не будут осуществлены за один день. Документы граждан не утратят силу, а действующие государственные атрибуты не будут массово заменяться до окончания срока их использования.

Таким образом, даже в случае утверждения реформы алфавита страна не проснётся на следующий день с полностью другой письменностью. Переходный период должен быть поэтапным и плановым.

Как вы считаете, сделает ли изменение букв O‘, G‘, Sh и Ch письменность удобнее или создаст новые трудности? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми и друзьями в Telegram или других социальных сетях!