Турнир UFC в Белом доме принёс промоушену убыток в размере $30 млн

Одно из самых громких мероприятий в истории UFC дорого обошлось компании. В результате турнира UFC Фридом 250, прошедшего на территории Белого дома в Вашингтоне, промоушен понёс финансовый ущерб в размере около 30 миллионов долларов.

ТКО Груп Холдингс, владеющая UFC, в отчёте за второй квартал сообщила, что производственные и организационные расходы на проведение мероприятия были значительно выше, чем у обычных турниров. Несмотря на это, Фридом 250 принёс компании рекордную аудиторию, миллиарды медиапоказов и новые партнёрские соглашения.

Почему билеты не продавались?

Турнир UFC Фридом 250 состоялся 14 июня 2026 года на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие стало частью специальной спортивной программы, организованной в честь 250-летия независимости США.

В отличие от обычных номерных турниров UFC, билеты на Фридом 250 не поступили в свободную продажу. В результате компания лишилась значительной части традиционной кассовой выручки и доходов от услуг гостеприимства.

Как объяснил финансовый директор ТКО Эндрю Шлеймер, расходы на проведение мероприятия были значительно выше затрат на обычные вечера UFC. Компании удалось компенсировать часть расходов за счёт глобальных спонсорских и маркетинговых соглашений, однако этого оказалось недостаточно, чтобы сделать Фридом 250 прибыльным.

«Из-за отсутствия продаж билетов кассовая выручка от мероприятия не была зафиксирована. Как и ожидалось, Фридом 250 принёс убыток в размере около 30 миллионов долларов», — сообщил финансовый директор ТКО.

Какова была общая стоимость турнира?

Глава UFC Дана Уайт до начала мероприятия заявлял, что на организацию Фридом 250 будет потрачено около 60 миллионов долларов.

Эта сумма в несколько раз превышала бюджет обычного турнира UFC. В крупные расходы вошли строительство временной арены на территории Белого дома, создание инфраструктуры с учётом требований безопасности, телевизионное производство, гонорары спортсменов и организация двухдневного фестиваля для болельщиков.

Однако весь бюджет в 60 миллионов долларов не превратился в чистый убыток. Соглашения с Crypto.com, RAM и другими партнёрами покрыли значительную часть расходов. В результате итоговые финансовые потери промоушена составили около 30 миллионов долларов.

Поэтому писать, что «UFC потеряла 60 миллионов долларов», неправильно. Это была общая сумма расходов, предусмотренная на организацию мероприятия, тогда как чистый убыток оказался почти вдвое меньше.

Фридом 250 снизил маржу UFC

Согласно официальному финансовому отчёту ТКО, выручка UFC во втором квартале 2026 года выросла на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 535,7 миллиона долларов.

Скорректированный показатель ЭБИТДА UFC также увеличился на 15 процентов, составив 280,4 миллиона долларов. Однако рентабельность бизнеса снизилась с 59 до 52 процентов. В ТКО отметили, что это снижение было полностью связано с финансовыми особенностями турнира Фридом 250.

Турнир одновременно оказал на финансы UFC два противоположных воздействия:

— увеличил доходы от спонсорства и маркетинга;

— сократил выручку от продажи билетов и резко повысил производственные расходы.

Согласно отчёту ТКО, во втором квартале маркетинговые и партнёрские доходы UFC выросли на 59 миллионов долларов. Одним из главных факторов этого роста стал именно турнир в Белом доме. Однако расходы на мероприятие превысили полученный дополнительный доход.

Привёл ли убыток в $30 млн к кризису ТКО?

Хотя Фридом 250 как отдельное мероприятие завершился с убытком, ТКО Груп закрыла второй квартал с сильными финансовыми результатами.

Общая квартальная выручка компании выросла на 18 процентов и составила 1,547 миллиарда долларов. Чистая прибыль достигла 303,9 миллиона долларов. После этих результатов ТКО также повысила прогнозы по выручке и скорректированному ЭБИТДА на 2026 год.

Таким образом, убыток в размере 30 миллионов долларов заметно повлиял на маржу UFC, однако не нарушил общую финансовую стабильность ТКО.

Компания рассматривает Фридом 250 не как обычный коммерческий турнир, а как масштабный разовый маркетинговый проект, призванный вывести бренд UFC на ещё более широкую аудиторию.

Оправдывает ли рекордная аудитория убытки?

По данным UFC, турнир Фридом 250 посмотрели около 34 миллионов человек по всему миру. Средняя аудитория в США составила 7 миллионов зрителей, что сделало мероприятие самым просматриваемым вечером UFC в истории страны.

Согласно расчётам промоушена, турнир обеспечил около 64 миллиардов медиапоказов на телевидении, в интернете и социальных сетях. Их условная рекламная стоимость оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Однако эта сумма не является реальным доходом, поступившим на банковский счёт UFC. Медиаценность — это оценочная маркетинговая стоимость, показывающая, во сколько обошлась бы покупка рекламы такого же объёма для освещения мероприятия и демонстрации связанных с ним материалов.

Поэтому измерить реальную эффективность Фридом 250 только по финансовым результатам одного квартала сложно. Если в будущем турнир принесёт новых спонсоров, больше подписчиков и более дорогие медиасоглашения, убыток в размере 30 миллионов долларов может оправдать себя как долгосрочная инвестиция.

Почему Дана Уайт не будет повторять такой турнир?

После завершения Фридом 250 Дана Уайт выразил удовлетворение мероприятием, но признал, что его повторное проведение практически невозможно с финансовой точки зрения.

Он назвал турнир в Белом доме одним из самых сложных и дорогих проектов в истории UFC. Компании пришлось координировать беспрецедентный по масштабу комплекс мер безопасности с администрацией Белого дома, Секретной службой и другими государственными ведомствами.

В этом отношении Фридом 250 стал парадоксальным мероприятием для UFC: финансово убыточным, но исторически успешным с точки зрения аудитории и репутации бренда.

UFC потеряла 30 миллионов долларов, но привлекла к Октагонй внимание всего мира. Теперь главный вопрос — в какой объём реального дохода это внимание превратится в ближайшие годы. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй с поклонниками спорта в Telegram или других социальных сетях!