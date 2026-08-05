Эндрик решил остаться в «Реале»

Молодой нападающий мадридского «Реала» Эндрик решил отказаться от аренды в другой клуб в следующем сезоне, остаться в составе «королевского клуба» и побороться за своё место. По информации The Athletic, 20-летний бразилец завершил успешную полугодовую аренду в составе французского «Лиона», а также участие в чемпионате мира 2026 года, после чего вернулся в Испанию. Об этом Goal.com сообщает .

В последние месяцы серьёзный интерес к трансферу молодого таланта проявляла итальянская «Рома». Римляне планировали арендовать нападающего до закрытия трансферного окна. Однако сам футболист намерен продолжить карьеру в Мадриде и отдать все силы, чтобы попасть в основной состав под руководством главного тренера.

Окончательное решение Жозе Моуринью

Как сообщает Фут Меркато, главный тренер «Реала» Жозе Моуринью остался полностью доволен действиями бразильца и его позитивным настроем на предсезонных тренировках. Португальский специалист высоко оценил профессиональный подход молодого нападающего и выразил готовность предоставить ему реальные возможности в новом сезоне.

Это решение изменило планы «Ромы». Теперь римскому клубу придётся рассматривать альтернативные варианты на трансферном рынке. Эндрик, завоевавший доверие Моуринью, готов побороться с Килианом Мбаппе за место в атаке команды.

Конкуренция и восстановление трансферной стоимости

Ситуация в атаке мадридцев неоднократно менялась. Уход Гонсало Гарсии в «Фулхэм» создал свободное место за Мбаппе, однако приход Карлоса Эспи ещё больше усилил конкуренцию в команде. Несмотря на это, Эндрик не боится трудностей.

Трансферная стоимость футболиста также менялась в зависимости от его выступлений. Во время выступлений за «Палмейрас» она составляла 60 миллионов евро, однако в декабре 2025 года снизилась до 25 миллионов. Благодаря уверенной игре в «Лионе» его стоимость по версии Трансфермаркт к июню 2026 года снова выросла — до 40 миллионов евро.

Если в последние дни трансферного окна не произойдёт неожиданных изменений, бразильский талант останется в Испании и постарается доказать, что достоин своего места. Главная цель Эндрика — увеличить игровую практику в составе «Лос Бланкос» под руководством Жозе Моуринью и внести вклад в успех команды.