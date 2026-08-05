Сколько будет зарабатывать Ҳусанов после соглашения с «Манчестер Сити»?

·158·Спорт
Сколько будет зарабатывать Ҳусанов после соглашения с «Манчестер Сити»?

Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» подписал новый контракт. Согласно официальному сообщению клуба, соглашение рассчитано до 2031 года. Размер зарплаты в официальном сообщении не раскрывается.

По информации, распространяемой в социальных сетях, после обновления контракта годовая зарплата узбекского защитника может составить 7,5 млн евро. Если взять эту сумму за основу, это примерно 112,5 млрд сумов.

Согласно расчётам, Ҳусанов может получать 625 тысяч евро в месяц — около 9,38 млрд сумов. Недельный доход составит 144 тысячи евро, или примерно 2,16 млрд сумов.

В пересчёте на день это около 20,5 тысячи евро, или почти 307,5 млн сумов. При почасовом расчёте доход футболиста может составлять около 12,8 млн сумов.

Пока эти цифры официально не подтверждены ни клубом, ни самим футболистом. Точно известно, что Ҳусанов подписал долгосрочный новый контракт с «Манчестер Сити».

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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