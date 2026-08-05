Польский пловец пересёк Балтийское море за 55 часов

31-летний польский пловец Бартломей Кубковский впервые в истории переплыл Балтийское море из Швеции в Польшу, не выходя из воды. Спортсмен преодолел почти 160 километров за 55 часов и с пятой попытки наконец достиг своей цели.

Более двух суток Кубковский плыл, борясь с холодной водой, сильным ветром и высокими волнами. Из-за тяжёлых физических нагрузок и сильного истощения по пути у него также наблюдались галлюцинации.

Несмотря на это, пловец не отступил и продолжил двигаться к финишу. Он не только не выходил из воды, но и ни разу не коснулся сопровождавшей его лодки.

Рекордный заплыв в рамках проекта Ultra Балтик Свим преследовал также благотворительную цель. В ходе мероприятия для фонда Канкер Фигхтерс, поддерживающего борьбу с онкологическими заболеваниями, удалось собрать около 185 тысяч евро.