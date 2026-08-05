Тоттенхэм готовит 125 миллионов фунтов на усиление линии атаки

·48·Спорт
Тоттенхэм готовит 125 миллионов фунтов на усиление линии атаки

Лондонский Тоттенхэм готовится сделать масштабный шаг на трансферном рынке, чтобы полностью обновить линию атаки перед новым сезоном. Руководство клуба планирует потратить в общей сложности 125 миллионов фунтов стерлингов на приобретение вингера Манчестер Сити Савиньо и нападающего Челси Николаса Джексона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Успешно укрепив линии обороны и полузащиты, Тоттенхэм теперь сосредоточился на усилении атаки. Согласно новым планам, лондонский клуб готов заплатить 60 миллионов фунтов за бразильского вингера Савиньо и 65 миллионов фунтов за 25-летнего сенегальского нападающего Николаса Джексона.

Переговоры по трансферу Савиньо и личный контракт

По информации Фабрицио Романо, Тоттенхэм уже достиг соглашения с Савиньо по условиям личного контракта. Вингер официально попросил Манчестер Сити отпустить его, поскольку хочет работать под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.

В настоящее время переговоры между клубами продолжаются. Манчестер Сити хочет получить за футболиста всю запрашиваемую сумму в размере 60 миллионов фунтов. Кроме того, «горожане» заявили, что одобрят трансфер только после того, как найдут замену игроку на трансферном рынке.

Отказ от варианта с Гакпо и борьба за Джексона

Как стало известно, изначально Тоттенхэм рассматривал нападающего Ливерпуля Коди Гакпо в качестве главной цели. Однако после того, как Ливерпуль отклонил любое предложение, стремясь сохранить глубину состава, лондонский клуб был вынужден переключить внимание на Савиньо.

Решив проблемы на флангах атаки, Тоттенхэм приступил к поиску центрального нападающего. По информации Даилй Маил, после появления Дэнни Уэлбека в составе Челси клуб оценивает Николаса Джексона в 65 миллионов фунтов. 25-летний нападающий, прошлый сезон проведший в Баварии на правах аренды, теперь хочет перейти в другую команду, чтобы получать стабильную игровую практику.

В настоящее время Челси располагает шестью нападающими в составе и не станет препятствовать уходу футболиста, если Тоттенхэм выплатит требуемую сумму. Руководство Тоттенхэма планирует провести официальную встречу с представителями Манчестер Сити во второй неделе августа и завершить трансфер Савиньо до 10 августа. После согласования перехода бразильца ожидается, что Челси будет немедленно направлено официальное предложение по Николасу Джексону.

ТоттенхэмСавиньоНиколас ДжексонТрансферыАнглийская Премьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов