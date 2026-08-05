Тоттенхэм готовит 125 миллионов фунтов на усиление линии атаки

Лондонский Тоттенхэм готовится сделать масштабный шаг на трансферном рынке, чтобы полностью обновить линию атаки перед новым сезоном. Руководство клуба планирует потратить в общей сложности 125 миллионов фунтов стерлингов на приобретение вингера Манчестер Сити Савиньо и нападающего Челси Николаса Джексона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Успешно укрепив линии обороны и полузащиты, Тоттенхэм теперь сосредоточился на усилении атаки. Согласно новым планам, лондонский клуб готов заплатить 60 миллионов фунтов за бразильского вингера Савиньо и 65 миллионов фунтов за 25-летнего сенегальского нападающего Николаса Джексона.

Переговоры по трансферу Савиньо и личный контракт

По информации Фабрицио Романо, Тоттенхэм уже достиг соглашения с Савиньо по условиям личного контракта. Вингер официально попросил Манчестер Сити отпустить его, поскольку хочет работать под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.

В настоящее время переговоры между клубами продолжаются. Манчестер Сити хочет получить за футболиста всю запрашиваемую сумму в размере 60 миллионов фунтов. Кроме того, «горожане» заявили, что одобрят трансфер только после того, как найдут замену игроку на трансферном рынке.

Отказ от варианта с Гакпо и борьба за Джексона

Как стало известно, изначально Тоттенхэм рассматривал нападающего Ливерпуля Коди Гакпо в качестве главной цели. Однако после того, как Ливерпуль отклонил любое предложение, стремясь сохранить глубину состава, лондонский клуб был вынужден переключить внимание на Савиньо.

Решив проблемы на флангах атаки, Тоттенхэм приступил к поиску центрального нападающего. По информации Даилй Маил, после появления Дэнни Уэлбека в составе Челси клуб оценивает Николаса Джексона в 65 миллионов фунтов. 25-летний нападающий, прошлый сезон проведший в Баварии на правах аренды, теперь хочет перейти в другую команду, чтобы получать стабильную игровую практику.

В настоящее время Челси располагает шестью нападающими в составе и не станет препятствовать уходу футболиста, если Тоттенхэм выплатит требуемую сумму. Руководство Тоттенхэма планирует провести официальную встречу с представителями Манчестер Сити во второй неделе августа и завершить трансфер Савиньо до 10 августа. После согласования перехода бразильца ожидается, что Челси будет немедленно направлено официальное предложение по Николасу Джексону.