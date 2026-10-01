Насколько опасно есть еду, на которую села муха? Это видео для вас (видео)

·39·Здоровье
Насколько опасно есть еду, на которую села муха? Это видео для вас (видео)

Когда муха садится на еду, она не просто проводит там пару секунд и улетает. Она может оставлять на поверхности различные микроорганизмы и загрязняющие вещества.

На макроснимках также видны следы жизнедеятельности, которые муха оставляет на пище. Именно поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем есть блюдо, на которое села муха.

Особенно важно относиться к этому осторожно, если продукты долгое время оставались открытыми. Практический совет: если муха пробыла на еде совсем недолго, для снижения риска блюдо можно тщательно разогреть перед употреблением. Однако готовые к употреблению продукты — салаты, фрукты, десерты с кремом или другие блюда без термической обработки, если муха сидела на них долгое время, лучше не есть.

Самый безопасный способ — хранить еду в закрытой посуде или под крышкой. Особенно тщательно соблюдать гигиену питания необходимо ради детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

А вы выбрасываете еду, на которую села муха, или продолжаете есть ее со словами «ничего страшного»?

мухагигиена питаниямикроорганизмыздоровье детей
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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