Насколько опасно есть еду, на которую села муха? Это видео для вас (видео)

Когда муха садится на еду, она не просто проводит там пару секунд и улетает. Она может оставлять на поверхности различные микроорганизмы и загрязняющие вещества.

На макроснимках также видны следы жизнедеятельности, которые муха оставляет на пище. Именно поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем есть блюдо, на которое села муха.

Особенно важно относиться к этому осторожно, если продукты долгое время оставались открытыми. Практический совет: если муха пробыла на еде совсем недолго, для снижения риска блюдо можно тщательно разогреть перед употреблением. Однако готовые к употреблению продукты — салаты, фрукты, десерты с кремом или другие блюда без термической обработки, если муха сидела на них долгое время, лучше не есть.

Самый безопасный способ — хранить еду в закрытой посуде или под крышкой. Особенно тщательно соблюдать гигиену питания необходимо ради детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

А вы выбрасываете еду, на которую села муха, или продолжаете есть ее со словами «ничего страшного»?