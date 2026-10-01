Единственная в мире золотистая зебра Зои погибла в возрасте 19 лет

·41·Мир
Единственная в мире золотистая зебра Зои погибла в возрасте 19 лет

Зебра по кличке Зои, известная своей уникальной внешностью, погибла в возрасте 19 лет. Она славилась своим золотисто-кремовым шерстным покровом, отличавшимся от привычной черно-белой полосатой кожи, а также светлыми глазами.

Всю свою жизнь Зои провела в заповеднике для животных на Гавайях, США. Благодаря своей уникальной внешности она долгие годы привлекала внимание любителей животного мира и специалистов.

По мнению экспертов, специфический окрас зебры был связан с редкой генетической мутацией, влияющей на выработку пигмента меланина. Поскольку такая особенность встречается крайне редко, Зои часто называли «единственной в мире золотистой зеброй».

Представители заповедника сообщили, что в последнее время Зои столкнулась с различными проблемами со здоровьем, связанными с возрастом. Несмотря на интенсивную помощь ветеринарных специалистов, спасти ее жизнь не удалось. 19 лет — довольно солидный возраст для зебры. Поэтому Зои также запомнится как одно из долгоживущих редких животных.

Зои зебраГавайигенетическая мутацияредкие животные
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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