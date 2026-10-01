«Маленький Месси» переедет в Каталонию? Руководство «Барселоны» сделало неожиданное заявление

·1·Спорт
«Маленький Месси» переедет в Каталонию? Руководство «Барселоны» сделало неожиданное заявление

В футбольном мире растет интерес к звездам нового поколения. Страницы прессы заполнили слухи о возможном переходе в «Барселону» 15-летнего яркого таланта академии «Манчестер Юнайтед», получившего прозвище «Маленький Месси» (Кид Месси) благодаря своей уникальной технике.

Однако спортивный директор каталонского клуба Деку незамедлительно отреагировал на эти сообщения и внес ясность в ситуацию.

Визит в Каталонию и выбор семьи

Появление 15-летнего вундеркинда в городе Барселона на прошлой неделе вызвало множество догадок среди болельщиков и инсайдеров. Незадолго до этого Габриэль официально уведомил руководство «Манчестер Юнайтед» о своем желании покинуть клуб.

Согласно распространенным в прессе сообщениям, семья молодого футболиста выбрала Испанию в качестве основного и приоритетного направления для продолжения карьеры. Это создало впечатление, что вариант с «Барселоной» вышел на первый план.

Резкий ответ Деку: «Это не наша работа»

В интервью авторитетному британскому изданию талкСПОРТ Деку твердо заявил, что каталонский клуб не участвует в играх вокруг несовершеннолетних футболистов, у которых есть действующие контракты:

«Мне нечего сказать об этом игроке. Это обычное дело — с нами постоянно связываются разные агенты и футболисты. Особенно много таких предложений поступает в отношении молодых талантов.

Мы не проявляем интереса ни к одному футболисту в его положении. Я точно не знаю, что происходит, но если он все еще является игроком «Манчестер Юнайтед», этот вопрос нас абсолютно не касается. Прежде чем делать какие-либо шаги, необходимо разобраться с его юридическим статусом. Вести переговоры с подростками и молодыми футболистами подобным образом — это не наш стиль работы».

Это заявление спортивного директора «Барселоны» показывает, что клуб строго соблюдает правила и этику международных трансферов, и никаких действий не будет предпринято до тех пор, пока официальные вопросы с «Манчестер Юнайтед» не будут урегулированы.

Джей-Джей ГабриэльМанчестер ЮнайтедБарселонаДеку
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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