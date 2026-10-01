Huawei представила мощнейший чип Кирин 9050 Pro

Компания Huawei в рамках презентации новой серии смартфонов Мате 90 представила самый мощный в своей истории процессор Кирин 9050 Pro. Согласно данным иксбт.ком, этот флагманский чип отличается передовой трехмерной архитектурой и высокой плотностью транзисторов, что позволило значительно повысить общую производительность устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Технические возможности новых процессоров

В рамках презентации компания Huawei раскрыла три новые однокристальные системы — Кирин 9030, Кирин 9035, а также Кирин 9050 Pro, предназначенный для самых высоких требований. Если стандартный смартфон Мате 90 оснащен Кирин 9030, то модель Мате 90 Pro получила процессор Кирин 9035. Самые передовые Мате 90 Pro Max и другие топовые версии работают на базе флагманского Кирин 9050 Pro.

Одной из ключевых особенностей чипа Кирин 9050 Pro является технология трехмерной реконструкции логических элементов. Этот подход позволяет увеличить плотность компонентов без расширения площади кристалла. Сообщается, что плотность транзисторов в процессоре достигла 238 миллионов на квадратный миллиметр, что на 28 процентов выше предыдущего показателя.

Вертикальное расположение компонентов формирует до 5 миллионов каналов для передачи сигналов. Это доводит межкристальную пропускную способность до 125 терабайт в секунду, сокращая количество буферов тактовой частоты на 55 процентов, а задержку критического пути — на 30 процентов.

Производительность и потенциал искусственного интеллекта

Новый 9-ядерный процессор включает одно ядро с частотой 3,1 GHz, два — 2,7 GHz, четыре — 2,2 GHz и два — 1,75 GHz. За графические задачи отвечает Ма Лианг 955: заявлено, что производительность рендеринга выросла на 40 процентов, а средняя частота кадров в играх увеличилась на 35 процентов.

Модуль NPU, основанный на архитектуре Да Винки, ускорил вычисления искусственного интеллекта на 140 процентов. 30-битная гибридная МоЭ-архитектура предназначена для запуска крупных моделей искусственного интеллекта непосредственно на самом устройстве. Также модуль ИСП десятого поколения повышает четкость изображения при использовании телеобъектива на 34 процента.

Процессор Кирин 9035 по сравнению с предыдущим Кирин 9030 Pro имеет более высокие частоты, показав прирост на 11 процентов по CPU, 10 процентов по GPU и 51 процент по NPU. Базовый Кирин 9030 также значительно улучшен по сравнению с Кирин 9020.

В результате этих технологических обновлений общая скорость смартфонов серии Мате 90 значительно выросла по сравнению с предыдущим поколением. В частности, модель Мате 90 демонстрирует на 27 процентов более высокую производительность по сравнению с Мате 80, Мате 90 Pro — на 20 процентов, а Мате 90 Pro Max — на 31 процент по сравнению с предшественником.