В Китае сотрудник выиграл в лотерею оплачиваемый отпуск на год

·34·Мир
В Китае сотрудник выиграл в лотерею оплачиваемый отпуск на год

В одной из компаний китайского города Шэньчжэнь на лотерее с участием 70 сотрудников разыграли необычный приз. Победителем стал не счастливый номер или билет, а имя одного из работников.

Услышав свое имя, менеджер сначала подумал, что это шутка. Однако директор компании подтвердил, что победителем стал именно он, после чего стало ясно, что ситуация вполне реальная.

Эта лотерея была организована в рамках первого корпоративного мероприятия компании после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией КОВИД-19. Для сотрудников подготовили награду, отличающуюся от привычных подарков.

Победителю предоставили возможность уйти в отпуск на целый год с сохранением полной заработной платы или получить денежный эквивалент этой льготы.

Возможность получать ежемесячную зарплату, не работая в течение года, для многих может стать неожиданным призом.

ШэньчжэньCOVID-19лотереякорпоративное мероприятие
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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