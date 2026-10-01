В Узбекистане обнародовали число работающих учителей: сколько среди них женщин и мужчин?
В общеобразовательных учреждениях Узбекистана осуществляют деятельность 577,7 тыс. учителей. Об этом сообщил Национальный комитет статистики.
Отмечается, что эта цифра отражает состояние на начало 2025/2026 учебного года. Число учителей по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 12,8 тыс. человек. Это означает рост на 2,3%.
Из общего числа педагогов 418,8 тыс. составляют женщины, а 158,9 тыс. — мужчины. В статистических данных не учтены преподаватели, работающие по совместительству.
В разрезе регионов наибольшее количество учителей зафиксировано в Самаркандской и Кашкадарьинской областях — в каждом из этих регионов трудятся по 65,1 тыс. педагогов. Далее следуют Ферганская область — 60,6 тыс. человек и Сурхандарьинская область — 52,3 тыс. человек.
Показатели в остальных регионах:
Андижанская область — 46,3 тыс. человек;
Наманганская область — 42,6 тыс. человек;
Республика Каракалпакстан — 40,7 тыс. человек;
Ташкентская область — 40,2 тыс. человек;
Хорезмская область — 35,1 тыс. человек;
город Ташкент — 34,1 тыс. человек;
Бухарская область — 33,4 тыс. человек;
Джизакская область — 25,7 тыс. человек;
Навоийская область — 22,3 тыс. человек;
Сырдарьинская область — 14,2 тыс. человек.
Данные показывают, что количество учителей заметно различается по регионам страны.
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