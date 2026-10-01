Работающим мамам компенсируют плату за детсад: новые возможности и для воспитателей

В Узбекистане объявлены новые возможности для работающих матерей и воспитателей, трудящихся в системе дошкольного образования. С 1 января 2027 года родительская плата работающих матерей, отдавших своих детей в возрасте 2–3 лет в семейный детский сад, будет покрываться за счет госбюджета.

Вместе с тем упрощается процесс получения высшего образования для воспитателей детских садов: со следующего учебного года срок их обучения в педагогических вузах сократится с 4 до 3 лет. Что примечательно, этой возможностью смогут воспользоваться и помощники воспитателей, проработавшие в детском саду не менее 5 лет.

Плата за детсад для работающих матерей будет покрываться из бюджета

Новый порядок может стать важной новостью для многих работающих женщин.

С 1 января 2027 года родительские взносы работающих матерей, устроивших детей 2–3 лет в семейный детский сад, будут возмещаться за счет средств бюджета.

Президент Шавкат Мирзиёев прокомментировал данное решение с точки зрения создания дополнительных условий для трудовой деятельности женщин и повышения доходов семей.

«Если женщины будут обеспечены работой, в семью поступит дополнительный доход, будет создано больше условий для обучения детей», — сказал Президент.

Таким образом, новый механизм направлен на решение сразу двух задач — занятости матерей и вовлечения детей младшего возраста в дошкольное образование.

Срок обучения воспитателей сократится с 4 до 3 лет

Нововведения не ограничиваются только родителями.

Для воспитателей детских садов создана возможность получения высшего образования без отрыва от работы. В текущем году в вузы поступили 7 тысяч воспитателей, которые пользуются возможностью работать пять дней в неделю и учиться один день.

Теперь в этой системе произойдет еще одно важное изменение.

Со следующего учебного года срок обучения воспитателей в педагогических вузах будет сокращен с 4 до 3 лет.

Президент подчеркнул, что это решение было принято по результатам изучения и анализа совместно со специалистами.

«Мы очень многое изучали, искали, пришли к выводу с экспертами. Один год жизни уходит зря. Обучать можно вполне успешно и за три года», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Помощники воспитателей также получат возможность учиться

У новой возможности есть еще один важный аспект.

Помощники воспитателей, проработавшие в детском саду не менее 5 лет, также смогут воспользоваться правом обучения в педагогическом вузе по сокращенному сроку.

Это рассматривается как важная возможность для сотрудников, которые годами трудились в системе дошкольного образования, накопили опыт, но не имели высшего образования.

Система образования в детских садах также меняется

Создаваемые для воспитателей возможности являются частью более широких реформ по повышению качества дошкольного образования.

Ранее были определены меры по внедрению в систему дошкольного образования модели обучения на основе игры, совершенствованию учебных программ на основе международного опыта и повышению квалификации педагогов.

Согласно официальным данным, 180 тысяч воспитателей и педагогов проходят обучение по новой методике. Программа, направленная на обучение через игру, в настоящее время действует лишь в части детских садов, и ее планируется расширить.

Главная цель изменений — создание дополнительных условий для семьи и системы детских садов

С одной стороны, новые меры принесут финансовое облегчение работающим мамам, с другой — преследуют цель повышения профессионального потенциала работников детских садов.

Покрытие из бюджета с 2027 года платы за детсад для работающих матерей, чьи дети в возрасте 2–3 лет посещают семейные детсады, отразится на расходах семей. А сокращение срока получения высшего образования для воспитателей и помощников с 5-летним стажем направлено на укрепление кадрового потенциала в системе.

Самое главное, новые возможности предусматривают создание дополнительных условий для матерей — работать, для детей — посещать детсад, а для воспитателей — получать профессиональное образование.

В этом плане ожидается, что запланированные с 2027 года изменения откроют новый этап в сфере дошкольного образования как для семей, так и для сотрудников.