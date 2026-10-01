Саму Омородион: «Из-за травмы я не смог смотреть матчи ЧМ-2026»

·20·Спорт
Саму Омородион: «Из-за травмы я не смог смотреть матчи ЧМ-2026»

Нападающий «Порту» Саму Омородион откровенно рассказал о том, как тяжелая травма колена заставила его пропустить участие сборной Испании в чемпионате мира и как это отразилось на его психологическом состоянии. 22-летний футболист перенес 223 дня изнурительного восстановления после разрыва передней крестообразной связки колена, что внезапно прервало его великолепную форму в сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

В интервью радиопрограмме Эл Ларгуеро футболист подробно остановился на этом тяжелом испытании и психологическом давлении. Выяснилось, что травма случилась в тот момент, когда приближался его дебют в национальной сборной под руководством Луиса де ла Фуэнте, что разрушило его давнюю детскую мечту.

223 дня восстановления, тянувшиеся как вечность

Омородион отметил, что эта травма нанесла сильный удар не только по физическому, но и по ментальному состоянию игрока. Несмотря на это, он не скрывает радости от возвращения на зеленый газон после преодоления трудных времен. Благодаря помощи медицинского штаба «Порту» и близких, он сумел пережить этот черный период.

«Слава Богу, этот кошмар позади. Самое главное, что я снова чувствую себя футболистом», — сказал нападающий. По его словам, еще во времена выступлений за молодежную команду «Гранады» он поставил перед собой цель сыграть на следующем чемпионате мира, и было очень больно упустить этот шанс, будучи так близко к нему.

Психологические страдания: не смог смотреть матчи по ТВ

Нападающий признался, что из-за травмы вообще не мог смотреть матчи мундиаля. По его словам, когда его мать смотрела игры на первом этаже их дома в Севилье, он сидел наверху и не мог смотреть на экран. Каждый раз, когда он видел игру, он представлял себя на поле, и это было невыносимо тяжело для его психики.

Футболист также отклонял предложения друзей посмотреть матчи вместе, и лишь со временем начал принимать реальность. Только после перехода в португальский клуб он начал следить за результатами, так как избежать информации об играх стало невозможно.

В настоящее время Саму Омородион оставил все трудности позади и намерен полностью восстановить игровой ритм, сосредоточившись на выступлениях за клуб. Для футболиста, готового вновь демонстрировать свои лучшие качества в составе «Порту», эти испытания стали большим опытом.

Саму ОмородионПортуСборная ИспанииЧемпионат мираНовости футбола
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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