Необычное ночное мероприятие в Токио: молодежь вместо танцев читала книги

·39·Мир
Необычное ночное мероприятие в Токио: молодежь вместо танцев читала книги

В японском Токио прошло необычное мероприятие, объединившее формат ночного клуба с чтением книг. На вечере под названием "Джукй Бук Раве" молодежь вместо того, чтобы танцевать под диджейскую музыку, уделила время чтению книг.

Основная идея мероприятия заключалась в том, чтобы вынести чтение из привычной обстановки библиотеки или дома и перенести его в увлекательную и необычную для молодежи среду. Организаторы поставили перед собой цель повысить интерес к чтению среди молодежи путем объединения музыки, атмосферы ночного клуба и чтения книг.

Участники могли принести на мероприятие свои любимые книги или обменяться ими с другими присутствующими. Таким образом, вечер создал возможность не только для чтения, но и для обмена книгами и мнениями.

Во время мероприятия музыка звучала громче, также была создана возможность для тех, кто хотел потанцевать. Поэтому участники могли начать вечер с чтения книг, а затем отдохнуть под музыку.

ТокиоJucy Book RaveбуккроссингDJ клуб
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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