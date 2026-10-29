При покупке яиц некоторые считают, что коричневые яйца полезнее белых. Однако, по данным специалистов, цвет скорлупы не определяет пищевую ценность яйца. Содержание белка, витаминов и минералов в белых и коричневых яйцах обычно практически одинаково. Как сообщает сайт MSN, их основное различие связано с породой курицы.

От чего зависит цвет яйца?

Цвет яичной скорлупы зависит от породы курицы, которая его снесла. Некоторые породы несут яйца с белой скорлупой, другие — с коричневой. У некоторых пород встречаются яйца с голубоватой или зеленоватой скорлупой.

Поэтому мнение о том, что коричневые яйца более натуральные или качественные, а белые — менее полезные, неверно. Цвет скорлупы не дает достоверной информации о количестве питательных веществ в яйце.

Почему коричневые яйца могут стоить дороже?

В некоторых магазинах коричневые яйца продаются дороже белых. Это не означает, что они полезнее. Куры, несущие коричневые яйца, в некоторых случаях крупнее, и для их содержания требуется больше корма. Это может влиять на производственные затраты.

Важен ли цвет желтка?

Светлый или темно-оранжевый цвет желтка также зависит не от цвета скорлупы, а в основном от рациона курицы. Куры, в рационе которых много продуктов, богатых каротиноидами, могут нести яйца с более темным желтком.

Кроме того, в яйцах кур, которых кормили специальным кормом, может быть больше омега-3 жирных кислот или витамина D. Такая разница связана не с цветом скорлупы, а с составом корма.

На что обращать внимание при выборе яиц?

При покупке яиц следует обращать внимание не на их цвет, а на свежесть, условия хранения и целостность скорлупы. Важно не покупать треснувшие яйца, правильно хранить продукт и тщательно готовить его перед употреблением.

Таким образом, основное различие между белыми и коричневыми яйцами заключается в цвете скорлупы. А какое из них выбрать — зависит от предпочтений покупателя и цены.