Коричневые яйца полезнее белых?

·54·Здоровье
Коричневые яйца полезнее белых?

При покупке яиц некоторые считают, что коричневые яйца полезнее белых. Однако, по данным специалистов, цвет скорлупы не определяет пищевую ценность яйца. Содержание белка, витаминов и минералов в белых и коричневых яйцах обычно практически одинаково. Как сообщает сайт MSN, их основное различие связано с породой курицы.

От чего зависит цвет яйца?

Цвет яичной скорлупы зависит от породы курицы, которая его снесла. Некоторые породы несут яйца с белой скорлупой, другие — с коричневой. У некоторых пород встречаются яйца с голубоватой или зеленоватой скорлупой.

Поэтому мнение о том, что коричневые яйца более натуральные или качественные, а белые — менее полезные, неверно. Цвет скорлупы не дает достоверной информации о количестве питательных веществ в яйце.

Почему коричневые яйца могут стоить дороже?

В некоторых магазинах коричневые яйца продаются дороже белых. Это не означает, что они полезнее. Куры, несущие коричневые яйца, в некоторых случаях крупнее, и для их содержания требуется больше корма. Это может влиять на производственные затраты.

Важен ли цвет желтка?

Светлый или темно-оранжевый цвет желтка также зависит не от цвета скорлупы, а в основном от рациона курицы. Куры, в рационе которых много продуктов, богатых каротиноидами, могут нести яйца с более темным желтком.

Кроме того, в яйцах кур, которых кормили специальным кормом, может быть больше омега-3 жирных кислот или витамина D. Такая разница связана не с цветом скорлупы, а с составом корма.

На что обращать внимание при выборе яиц?

При покупке яиц следует обращать внимание не на их цвет, а на свежесть, условия хранения и целостность скорлупы. Важно не покупать треснувшие яйца, правильно хранить продукт и тщательно готовить его перед употреблением.

Таким образом, основное различие между белыми и коричневыми яйцами заключается в цвете скорлупы. А какое из них выбрать — зависит от предпочтений покупателя и цены.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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