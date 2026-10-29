Как оценили игру Хусанова: как «Манчестер Сити» преодолел барьер «Брайтона»?

·154·Спорт
Как оценили игру Хусанова: как «Манчестер Сити» преодолел барьер «Брайтона»?

В Кубке английской лиги (Кубок Карабао) продолжаются неожиданные результаты и сенсационные противостояния. Днем ранее, после того как действующий чемпион АПЛ «Арсенал» уступил представителю низшего дивизиона «Флитвуд Таун», преподнеся один из самых больших шоков в истории турнира, все взгляды были прикованы к матчу «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Действующий обладатель трофея — «горожане» — также заставили своих болельщиков изрядно понервничать. Встреча, основное время которой завершилось вничью 2:2, дошла до серии пенальти, где подопечные Энцо Марески одержали победу со счетом 4:3 и обеспечили себе путевку в четвертьфинал.

Хроника противостояния на «Этихад»: от скучного старта до жуткого напряжения

Хотя встреча началась ожидаемо спокойно, с течением минут она превратилась в настоящую кубковую битву:

  • Скучный старт и гол Ялкуйе: В течение первых 29 минут на поле практически не наблюдалось опасных моментов. Однако на 31-й минуте «Брайтон» открыл счет — Малик Ялкуйе добил мяч в ворота после отскока от удара Жоржиньо Рюттера, забив свой третий гол в сезоне (0:1);

  • Гол Ковачича после 18-месячного перерыва: Под занавес первого тайма «Сити» усилил давление. После точного паса Фила Фодена Матео Ковачич нанес точный удар из-за пределов штрафной площади и восстановил равновесие (1:1). Это был первый гол хорватского полузащитника за целых 18 месяцев;

  • Проблема второго тайма у команды Марески: Сразу после перерыва оборона хозяев снова сыграла небрежно. Уже на второй минуте второго тайма Рюттер сделал счет 2:1, снова выведя «Брайтон» вперед;

  • Удачная пятка Рейса: На 72-й минуте мяч после штрафного удара Райана Шерки неожиданно попал в пятку Витора Рейса, изменил направление, и счет стал 2:2.

Выход на поле Абдукодира Хусанова и оценка Флашскоре

В заключительной части игры в центре внимания болельщиков оказался наш соотечественник Абдукодир Хусанов:

  • Замена на 76-й минуте: Главный тренер Энцо Мареска, стремясь положить конец ошибкам в обороне, выпустил на поле узбекского защитника Абдукодира Хусанова вместо Рико Льюиса;

  • Опасный момент за 90 секунд: За 90 секунд до конца основного времени грубая ошибка Хусанова привела к тому, что полузащитник «Брайтона» Матс Виффер попал в штангу, и эта ситуация спасла «Сити» от болезненного поражения;

  • Оценка Флашскоре: Статистический портал оценил действия Хусанова в этом матче в 6,4 балла. Этот показатель был зафиксирован как четвертая самая низкая оценка среди «горожан», вышедших на поле.

Сейвы Рульи и быстрый реванш в АПЛ

После промаха Ковачича в серии пенальти казалось, что инициатива перешла к сопернику. Однако вратарь Херонимо Рульи отразил удары Ясина Аяри и капитана соперника Льюиса Данка, выведя манчестерский клуб в четвертьфинал.

Интрига Кубка на этом не заканчивается: «Манчестер Сити» и «Брайтон» встретятся вновь всего через несколько дней — в субботу, 31 октября, в рамках Премьер-лиги, и этот матч, несомненно, станет бескомпромиссным реваншем.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиКубок КарабаоБрайтон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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