Pegasus объявила о запуске рейсов в три города Узбекистана

·30·Узбекистан
Pegasus объявила о запуске рейсов в три города Узбекистана

Авиакомпания Pegasus Airlines объявила о запуске регулярных пассажирских рейсов из Стамбула в три города Узбекистана. Новые рейсы планируется осуществлять по направлениям Бухара, Андижан и Термез. Уже открыта продажа авиабилетов на эти рейсы.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании, цены на билеты из Стамбула начинаются от 99 долларов. Ожидается, что полеты по всем новым направлениям будут организованы через аэропорт имени Сабихи Гёкчен.

Рейсы будут запускаться в разные даты. Первые полеты в Бухару запланированы на 14 декабря, в Андижан — на 18 декабря. Начало полетов в Термез ожидается с 1 марта 2027 года.

Pegasus Airlines — одна из бюджетных авиакомпаний Турции, известная своими относительно недорогими авиабилетами. Открытие новых направлений из Стамбула в три города Узбекистана предоставит пассажирам дополнительные возможности для путешествий.

Pegasus AirlinesСтамбулБухараАндижанТермез
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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