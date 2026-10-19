Опасность ночных гаджетов: ученые рассказали о последствиях просмотра экрана в темноте

·47·Здоровье
Опасность ночных гаджетов: ученые рассказали о последствиях просмотра экрана в темноте

В социальных сетях и мессенджерах широко распространяются панические сообщения о том, что ежедневное использование телефона в темной комнате в течение получаса может вызвать рак глаз (онкологическое заболевание) и появление неизлечимой катаракты (пленки на глазах).

Насколько обоснованы эти предупреждения, встревожившие многих пользователей, и что говорит об этом медицинское сообщество? Специалисты сферы проливают свет на этот вопрос с научной точки зрения.

Риск рака: необоснованный миф или научный факт?

Медицинские специалисты и мировые офтальмологические ассоциации заявляют по поводу этих утверждений следующее:

  • Нет научных доказательств: на сегодняшний день не существует ни одного официально подтвержденного научного исследования о том, что свет, излучаемый экраном смартфона, вызывает раковые (онкологические) клетки в глазах или образование неизлечимой пленки;

  • Преувеличение сообщений: панические заявления о «неизлечимой болезни» чаще всего относятся к категории сообщений, искусственно вымышленных ради привлечения внимания людей и вирусного распространения.

Реальный вред от просмотра телефона в темноте

Хотя риск развития рака не доказан, длительное созерцание яркого экрана в темной обстановке наносит серьезный ущерб зрению:

  • «Зрительная усталость» и синдром сухого глаза: при внимательном вглядывании в экран частота моргания снижается. В результате роговица глаза высыхает, возникают покраснение, жжение и расширение сосудов;

  • Снижение остроты зрения: в темноте зрачок расширяется, и синий свет (Blue Light), исходящий от экрана, с сильным давлением воздействует прямо на глазное дно. Со временем это приводит к спазмам и ухудшению зрения;

  • Нарушение гормона сна: синий свет экрана блокирует выработку мелатонина (гормона сна) в мозге, в результате чего развиваются хроническая бессонница, усталость и снижение иммунитета.

Что рекомендуют специалисты?

Врачи рекомендуют соблюдать несколько важных правил при использовании гаджетов в ночное время:

  • Баланс освещения: пользуйтесь телефоном не в абсолютно темной комнате, а хотя бы при включенном ночнике;

    • Включение «ночного режима»: активируйте функцию «Night Light» (снижение синего света) на экране и уменьшите уровень яркости до минимума;

    • Отдых перед сном: рекомендуется откладывать телефоны и планшеты в сторону как минимум за 30–60 минут до сна.

Таким образом, хотя сообщения о появлении неизлечимого рака глаз не соответствуют действительности, привычка пользоваться телефоном в темноте может привести к серьезным негативным последствиям для зрения и общего здоровья.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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