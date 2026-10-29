Google представила модель Gemini 4 Карбон

·54·Технологии
Google представила модель Gemini 4 Карбон

Компания Google представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта под названием Gemini 4 Карбон. По данным компании, модель Карбон, созданная на базе модели Аргон, предназначена для эффективной работы в таких направлениях, как программирование, научные исследования и анализ данных в различных форматах.

Одной из ключевых особенностей новой модели является способность самостоятельно выполнять сложные задачи в течение длительного времени. В Google подчеркнули, что Gemini 4 Карбон разработана для непрерывного выполнения агентских задач на протяжении нескольких дней. Такой подход позволяет искусственному интеллекту не просто отвечать на один вопрос, а самостоятельно вести многоэтапные процессы.

Google представила модель Gemini 4 Карбон

В представленных компанией результатах тестирования Карбон показала более высокие результаты, чем ряд конкурирующих моделей. В частности, в тесте по агентскому программированию Терминал Бенч 4.0 (АА) Gemini 4 Карбон продемонстрировала результат 65,2 процента. Согласно приведенным в тексте данным, показатели моделей Claude Опус 5.5 и ГПТ-6 Astra составили 59 процентов.

В настоящее время Gemini 4 Карбон находится на стадии предрелизного тестирования. К ноябрю 2026 года планируется предоставить доступ к ней некоторым доверенным компаниям. Ожидается, что после публичного релиза стоимость модели будет такой же, как у Аргон: 2 доллара за миллион входящих токенов и 10 долларов за миллион исходящих токенов. Стоимость кэшированных входящих токенов будет на 95 процентов ниже.

GoogleGemini 4 CarbonИскусственный интеллектTerminal Bench 4.0
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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