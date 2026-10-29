30 продуктов, которые могут помочь улучшить сон

Режим питания и продукты, употребляемые в течение дня, могут влиять на качество ночного сна. Некоторые продукты содержат мелатонин, триптофан, магний и другие вещества. Они участвуют в процессах регуляции цикла сна и бодрствования организма. Миндаль, киви, молоко, рыба, грецкие орехи и вишня входят в число таких продуктов, сообщает сайт MSN.

Мелатонин играет важную роль в процессах, связанных со сном. Этот гормон, вырабатываемый самим организмом, участвует в регулировании времени засыпания и пробуждения. Триптофан — это аминокислота, участвующая в выработке серотонина и мелатонина. Магний также необходим для работы мышц и нервной системы. Умеренное употребление продуктов, содержащих эти вещества, может способствовать поддержанию качества сна. Однако нет гарантии, что какой-то один продукт сам по себе избавит от бессонницы.

Среди продуктов, которые могут быть полезны для сна, есть следующие:

• Миндаль и фисташки. В них содержится магний, а фисташки также богаты витамином B6 и мелатонином. Орехи можно употреблять в небольшом количестве в качестве легкого вечернего перекуса.

• Киви и вишня. В составе киви присутствуют витамины C и K. В некоторых исследованиях употребление киви перед сном связывали с улучшением показателей сна. В вишне содержится мелатонин, но необходимы дополнительные исследования по поводу ее влияния на сон.

• Бананы и батат. Эти продукты являются источниками калия и магния. Эти минералы важны для работы мышц.

• Молоко, кефир и творог. Молочные продукты содержат белок, кальций и триптофан. Включение их в ежедневный рацион помогает обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

• Жирная рыба. В такой рыбе, как лосось, форель, тунец и скумбрия, содержатся омега-3 жирные кислоты и витамин D. Они полезны для общего здоровья и могут участвовать в процессах, связанных со сном.

• Крупы и зерновые продукты. Овсяная каша, цельнозерновой хлеб и другие зерновые продукты являются источниками клетчатки и углеводов. Они могут быть частью сбалансированного питания.

• Горох и соевые продукты. Хумус, тофу и другие бобовые содержат белок, а также различные витамины и минералы.

• Чай из ромашки и пассифлоры. Некоторые люди выбирают эти напитки перед сном, чтобы успокоиться. Однако их влияние на сон проявляется не у всех одинаково.

• Инжир, мед, арбуз и ананас. Эти продукты также упоминаются в рекомендациях по сну. Но научные доказательства того, что они напрямую улучшают сон, ограничены.

• Ореховая паста и темный шоколад. Ореховая паста — источник белка и полезных жиров. В темном шоколаде есть магний, но в нем также может содержаться кофеин. По этой причине его употребление в большом количестве вечером у некоторых людей может затруднить засыпание.

• Зелень и листовой салат. Некоторые виды капусты, шпинат и другие зеленые овощи содержат минералы и витамины. Они являются важной частью здорового питания.

• Мясо индейки. Оно является источником белка и триптофана и, как и другие виды мяса птицы, может быть включено в сбалансированный рацион.

• Белый рис и крендели. Эти продукты богаты углеводами. Однако, учитывая их высокий гликемический индекс, не стоит рассматривать их как специальное средство для улучшения сна.

• Порошок из ростков ячменя и сок годжи. Они также включены в список продуктов, связанных со сном. Однако доказательства эффективности таких продуктов ограничены, поэтому их не следует считать методом лечения бессонницы.

Наряду с типом пищи, важно и время ее употребления. Обильный прием пищи перед сном, употребление жирных или острых блюд могут вызвать дискомфорт, связанный с пищеварением. Кофеин в кофе, крепком чае и энергетических напитках также может помешать сну. Специалисты рекомендуют заканчивать основной прием пищи примерно за два-три часа до сна.

Таким образом, для хорошего сна лучше полагаться не на один конкретный продукт, а на сбалансированное питание, своевременный ужин и соблюдение регулярного режима сна. Если проблемы со сном носят длительный характер, не стоит пытаться решить их только изменением рациона, необходимо обратиться к врачу.