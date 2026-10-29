Сколько баллов получил Абдукодир Хусанов? Анализ матча «Манчестер Сити» — «Брайтон»

Встреча между «Манчестер Сити» и «Брайтоном» в рамках 4-го раунда Кубка английской лиги (Карабао) превратилась в настоящий кубковый триллер. Судьба противостояния, основное время которого завершилось боевой ничьей 2:2, решилась в серии пенальти.

В нервной и бескомпромиссной серии 11-метровых ударов «горожане» оказались сильнее со счетом 4:3, пробившись в пятый раунд турнира и продолжив путь к защите титула, завоеванного в прошлом сезоне.

4 гола на «Этихад» и герой серии пенальти

На протяжении всего матча команды демонстрировали открытый и атакующий футбол:

Двойное преимущество «чаек»: Подопечные Фабиана Хюрцелера дважды по ходу игры выходили вперед — на 31-й минуте автором гола стал Малик Ялкуе, а на 47-й — Жоржиньо Рюттер;

Ответные удары «Сити»: В составе хозяев на 40-й минуте равновесие восстановил Матео Ковачич, а на 72-й минуте после подачи Райана Шерки со штрафного свое мастерство проявил Витор Рейс, сделав счет 2:2;

Бенефис Херонимо Рульи: В начале серии казалось, что Джейсон Стил, отразивший пенальти Ковачича, обеспечил «Брайтону» преимущество. Однако голкипер «Сити» Рульи сначала парировал удар Ясина Айяри, а затем — капитана соперника Льюиса Данка, выведя свою команду в следующий этап.

По итогам матча аналитики и эксперты выставили оценки составу «горожан»:

Херонимо Рульи — 8,5/10: Герой матча. По ходу игры совершил выдающиеся сейвы, а в серии пенальти отразил два удара, обеспечив победу.

Райан Шерки — 8,5/10: Проявил себя в открытой и атакующей игре, отдал голевую передачу и хладнокровно реализовал решающий пенальти.

Витор Рейс — 8,0/10: Действовал очень уверенно как в обороне, так и при работе с мячом, забил свой дебютный гол за команду.

Фил Фоден — 8,0/10: Постоянно создавал угрозы в атаке и выделялся действиями высокого уровня.

Матео Ковачич — 7,5/10: Забил важный гол и уверенно дирижировал игрой в центре поля (несмотря на промах с пенальти).

Жереми Доку — 7,5/10: Выйдя на замену, оказал серьезное давление на оборону соперника.

Аюб Буадди — 7,5/10: За 45 минут показал мастерство, сохраняя спокойствие даже под прессингом.

Райан Аит-Нури — 7,0/10: Был активен как в атаке, так и в обороне, усилив игру.

Марк Гехи — 6,5/10: Несмотря на допущенные нервные моменты, выглядел гораздо увереннее, чем в предыдущих матчах.

Аллан — 6,5/10: Хотя реже был с мячом, проделал огромный объем работы на поле.

Абдукодир Хусанов — 6,0/10: Выйдя на поле в концовке встречи, укрепил оборону и активно действовал на своем фланге.

Энцо Фернандес — 6,0/10: Был выпущен под серию пенальти и безупречно реализовал свой удар.

Рико Льюис — 6,0/10: Ошибки в обороне дорого обошлись команде.

Нико О'Райли — 6,0/10: Было заметно отсутствие скорости и физической формы.

Флойд Самба — 6,0/10: Участвовал в первом голе, но в остальное время оставался в тени.

Райан МакАду — 6,0/10: Действовал активно, но не смог оказать существенного влияния на игру.

Проявив характер в сложном поединке, манчестерский клуб продолжает свой путь в восьмерке сильнейших в борьбе за защиту кубка.