Можно ли остановить старение? Обнаружен фермент, разрушающий печень и сердце
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- Ученые обнаружили фермент гранзим K, который усиливает возрастное разрушение тканей печени, почек и сердца.
- Исследования показали, что этот белок разрушает ткани и вызывает в них фиброзные процессы, однако не оказывает прямого влияния на ослабление иммунитета.
- Создание препаратов, блокирующих активность гранзим K, может стать новой медицинской возможностью для защиты внутренних органов от старения.
Биологическое старение оказывает влияние на все системы человеческого организма. Ткани постепенно теряют способность к восстановлению, в них накапливаются клеточные повреждения и развивается хроническое воспаление. Последние эксперименты, проведенные учеными, позволили выявить особый белок, который усиливает возрастные повреждения печени, почек и сердца.
Фермент гранзим K и его скрытое воздействие
Ранее специалисты считали, что возрастные изменения во внутренних органах и старение иммунной системы неразрывно связаны друг с другом. С возрастом иммунные клетки начинают работать слабее, но при этом выделяют больше веществ, усиливающих воспаление. Одним из них является фермент гранзим K.
Биологи знали, что его концентрация значительно повышается у старых мышей и людей, однако его точная функция оставалась неизвестной. Авторы новой научной работы определили конкретную роль фермента, разделив процессы старения иммунной системы и тканей. Результаты были опубликованы в авторитетном журнале Immunity.
Этапы эксперимента и сферы
Основные выводы и показатели
Объект эксперимента
Генетически модифицированные мыши, у которых отсутствует белок гранзим K, и обычные старые мыши
Состояние иммунной системы
В обеих группах способность бороться с инфекциями и опухолями снизилась одинаково
Состояние внутренних органов
У мышей без этого белка возрастной фиброз (рубцевание) значительно уменьшился
Функционирование органов
Повреждение печени снизилось, сердце сохранило нормальную толщину, в почках уменьшилось количество вредных белков
Результаты эксперимента и значение для медицины
Исследователи использовали генетически модифицированных мышей, у которых гранзим K отсутствовал с рождения. Измерения показали, что состояние внутренних органов у старых мышей без этого белка значительно лучше. Ученые пришли к выводу, что гранзим K непосредственно разрушает ткани внутренних органов, но не оказывает прямого влияния на возрастное ослабление иммунитета.
Таким образом, исследователи доказали, что старение органов и ослабление иммунитета можно разделить на биологическом уровне. Гранзим K разрушает ткани, делая их более жесткими.
Теперь в медицине появилась четкая мишень для изучения и воздействия: если будут созданы препараты, блокирующие активность этого белка у взрослых людей, врачи смогут эффективно защищать сердце, почки и печень от возрастного разрушения и фиброза. Однако для полноценного применения этих результатов на людях требуются дополнительные и масштабные клинические исследования.
Как вы думаете, смогут ли ученые в будущем создать такие лекарственные средства для продления жизни человека и остановки старения? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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